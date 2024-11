Ils entendent un chat pleurer dans leur jardin et comprennent que sa famille le recherche

La famille Cunha était dévastée après avoir assisté à l’enlèvement de son chat bien aimé par un inconnu devant leur maison. La boule de poils, effrayée pendant son kidnapping, n’a plus donné signe de vie par la suite. Ses maîtres n’auront de ses nouvelles que 5 jours après l’incident.

Anabela Cunha et son mari Joseph tiennent beaucoup à leur chat, Simba. Ils ont adopté le tabby roux plusieurs années auparavant et menaient un quotidien paisible à ses côtés depuis. Malheureusement, un jour, une personne mal intentionnée a décidé de perturber cette harmonie en volant l’animal. Ces maîtres ont découvert cela en visionnant leur caméra et n’ont jamais cessé de le rechercher par la suite.

Le quadrupède se trouvait aux abords de sa maison dans un quartier de Londres (Angleterre) quand un individu a surgi. En voyant le chat, l’homme a décidé de le voler et l’a saisi violemment. L’animal poussait des cris, rapportait le Daily Mail, apeuré par la situation. Il a tenté de s’enfuir, mais l’inconnu le coinçait entre ses jambes pour l’empêcher de bouger.

Des recherches incessantes

Quand les maîtres du félin ont constaté son absence, puis ont visionné les images de la caméra donnant sur leur porche, ils ont été absolument choqués. La détresse de Simba leur a brisé le cœur et la situation les a véritablement bouleversés. Toutefois, ils ont vite mis leurs émotions de côté pour retrouver leur boule de poils.

Ils ont commencé à placarder des affiches partout dans le quartier et à diffuser la photo du quadrupède sur les réseaux sociaux dans l’espoir que quelqu’un l’ait aperçu. Ils ont même proposé une récompense d’environ 1 200 euros à quiconque pourrait leur ramener leur chat tant aimé.

Un soulagement immense

Malgré leurs efforts, les jours sont passés et Simba demeurait introuvable. Cela n’a pas découragé le couple, qui ne comptait pas baisser les bras. Tandis qu’il continuait de chercher son chat, il a été contacté par des résidents du coin affirmant avoir retrouvé le félin. Lequel gémissait dans leur jardin et avait attiré leur attention. En découvrant son minois, les voisins ont fait le rapprochement avec le chat activement recherché qu’ils avaient vu sur les affiches.

Simba a été restitué à ses propriétaires, pour leur plus grand bonheur. Ceux-ci étaient immensément reconnaissants envers tous ceux qui les ont aidés à retrouver le tabby : « Je suis très touchée par la communauté et par tous les amis qui essaient d'aider de tant de manières », partageait Anabela.