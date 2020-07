Sauvé lors d'un périple à vélo, ce chat est aujourd'hui le partenaire de voyage parfait pour cet homme !

Un Ecossais s’est lancé un défi : effectuer le tour du monde à vélo en solo. Si son voyage autour du globe sur deux-roues est bien parti, le caractère solitaire de son aventure n’est plus vraiment d’actualité, puisqu’il est désormais accompagné d’un chat rencontré dans les Balkans.

Début 2019, Dean Nicholson était parti de sa ville natale de Dunbar, sur la côte Est de l’Ecosse, pour un très ambitieux tour du monde à vélo. Il a pédalé jusqu’en Angleterre, emprunté un ferry, puis a traversé les Pays-Bas, la Belgique, la France, la Suisse et l’Italie, rapporte le Washington Post. Le jeune homme a ensuite traversé l’Adriatique par bateau pour rallier la Croatie, avant de passer par la Bosnie, où il a fait une surprenante rencontre.

Alors qu’il franchissait une colline dans l’ancienne république yougoslave, il a entendu des miaulements. Ils provenaient d’un chaton qui était seul et semblait affamé. Dean Nicholson s’est approché de lui et lui a donné à manger. C’était, en fait, une femelle. Voyant à quel point elle était amicale et avait besoin d’aide, il a décidé de la garder à ses côtés et l’a appelée Nala.

Il a repris la route, accompagné de la chatte cette fois-ci, et a emmené celle-ci chez un vétérinaire dans l’Etat voisin du Monténégro. Le spécialiste a découvert qu’elle n’était pas identifiée et a estimé son âge à 7 semaines. Dean Nicholson l’a donc fait pucer et vacciner, et tous 2 ont poursuivi leur périple en VTT.

Le duo était très bien accueilli dans les différents pays visités. Des habitants locaux ont même offert de la nourriture à Nala, qui voyageait confortablement dans le panier installé à l’avant du vélo ou même sur l’épaule de son nouvel ami.

Pour ce dernier, l’arrivée de la chatte l’a poussé à réviser légèrement ses plans. Lui qui souhaitait se rendre en Asie au plus vite, a fini par ralentir la cadence pour mieux profiter de ce qui l’entourait et pour partager de précieux moments avec Nala.

Leur progression et leur amitié sont à suivre sur Instagram.