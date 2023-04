Sans nouvelles de sa chatte perdue lors d'un cyclone, une famille endeuillée se remet à espérer au bout d'un mois

Une chatte sénior a été retrouvée à des kilomètres de chez elle et des semaines après avoir miraculeusement survécu à un cyclone, rapportait le NZ Herald.

Le matin du 14 février 2023, Kirsty et Phil Greer devaient évacuer dans l’urgence leur maison de Hastings (Nouvelle-Zélande). Le cyclone Gabrielle était sur le point de s’abattre sur la région, et il n’y avait pas une minute à perdre. Les Greer n’étaient pas en mesure d’emmener leurs chats Molly et Morse.

Ils les avaient adoptés 16 ans plus tôt après les avoir découverts abandonnés près de leur propriété. Devoir partir sans eux était une décision extrêmement difficile à prendre. Avant de quitter les lieux, le couple a installé la chatte, son frère, leurs paniers et leur nourriture à l’étage pour les préserver de la montée des eaux.



NZ Herald

Morse et Molly ont survécu au cyclone, mais une semaine plus tard, de nouvelles inondations ont eu lieu et les 2 félins ont disparu. Quelques jours après, le mâle à la robe blanc et noir a pu retrouver le chemin de la maison. Malheureusement, il est tombé gravement malade. Ayant probablement contracté la leptospirose, une maladie bactérienne, il a dû être euthanasié. Sa sœur était toujours introuvable malgré les incessantes recherches de ses propriétaires.



NZ Herald

Recueillie par des âmes bienveillantes

Près de 4 semaines après sa disparition, et alors que Kirsty et Phil Greer commençaient à perdre espoir, leur nièce est tombée sur une publication sur les réseaux sociaux au sujet d’une chatte ressemblant à Molly. Quand ils ont vu la photo, ils ont eu la confirmation que c’était bien elle.

Molly se trouvait à 15 kilomètres de là. Elle avait trouvé refuge dans un hangar, sur la propriété d’une famille qui la nourrissait. « Nous ne comprenons toujours pas très bien comment elle est arrivée là-bas », confie Kirsty, qui pense qu’elle a dû sauter dans un véhicule durant sa fugue.

Elle et son mari sont allés chercher leur chatte, les bras chargés de fleurs et de chocolats qu’ils ont offerts à la famille ayant recueilli Molly pour les en remercier.

A lire aussi : Introuvable depuis 13 mois, une chatte parcourt des centaines de kilomètres pour retrouver son ancienne maison



NZ Herald

Cette dernière était amaigrie, mais en bonne santé. Elle s’en remet à la maison. Molly « ronronne, mange et boit, donc nous sommes très heureux », dit sa propriétaire.