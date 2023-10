Riverains mobilisés et électricité coupée dans tout le quartier pour tenter de secourir un chat coincé sur un poteau électrique

Mobiliser les secours n’aura pas été simple, mais une femme et sa mère ont tenu bon et réussi à faire en sorte que quelqu’un se déplace pour tenter de sauver un chat en détresse. Le félin s’était échappé du domicile de son maître avant de se retrouver coincé au sommet d’un poteau électrique pendant des heures.

Un chat a été secouru par un technicien plusieurs heures après avoir escaladé un poteau électrique, rapportait WITF le mercredi 11 octobre.

Les faits ont eu lieu hier à la mi-journée à Allentown, en Pennsylvanie (Etats-Unis). Au niveau du parking de Lehigh Valley Center for Independent Living, une association d’aide aux personnes en situation de handicap, un chat s’étant échappé de sa maison avait eu la mauvaise idée de grimper tout en haut d’un poteau électrique.



Une employée de l’organisation l’a vu et a aussitôt prévenu sa collègue Julianna Rodrigues, en charge des projets pour la jeunesse au sein de l’association. Julianna Rodrigues et sa mère ont passé toute l’après-midi sur le parking à veiller sur l’animal et à contacter les secours.

Elles ont appelé la compagnie d’électricité locale (PPL - Pennsylvania Power & Light), le service de contrôle des animaux et les pompiers, mais aucun de leurs interlocuteurs n’était en mesure d’intervenir à ce moment-là.

Julianna Rodrigues s’est alors tournée vers les réseaux sociaux. Elle a lancé un appel à l’aide sur une page Facebook dédiée à la communauté locale. Finalement, peu après 16 heures, un technicien de la PPL répondant au nom de Bryan Cohen est arrivé.

Le propriétaire du chat n’était pas au courant

Le courant électrique a été temporairement coupé dans tout le secteur pour qu’il puisse opérer en toute sécurité et pour protéger le chat. C’est justement en constatant qu’il n’y avait plus d’électricité que le propriétaire du félin, qui ne s’était rendu compte de rien jusque-là, est sorti de chez lui pour comprendre que son ami à 4 pattes était à l’origine de toute cette agitation.

Bryan Cohen a été hissé au moyen d’une nacelle élévatrice et a pu se saisir du minet pour le ramener sur le plancher des vaches. Il l’a ensuite remis à son humain, qui était évidemment soulagé et reconnaissant.



Julianna Rodrigues et sa mère l’étaient tout autant. « Je sais que c’est un chat, mais c’est une vie aussi », a déclaré la première à l’issue de ce sauvetage.

