Retrouvé sous un pont par un ouvrier, un chat borgne revoit sa famille dont il était privé depuis 7 ans

Alors qu’ils réparaient un pont en Californie, des ouvriers sont tombés sur un chat affamé qui errait sous les structures métalliques. Ce qu’ils ignoraient, c’est que ce félin avait derrière lui une longue histoire, marquée par les déménagements et une tempête qui avait provoqué sa fugue.

En Californie, une équipe de construction a récemment été affectée à la réparation d’un pont. L’un des ouvriers a remarqué un chat borgne qu’il croyait errant sous l’ouvrage. Le félin roux avait clairement faim, et l’homme lui a donné une partie de son repas. Malgré sa méfiance, l’animal semblait apprécier cet acte de générosité.

Son ami du jour en a informé sa sœur, Jenifer Bird, qui est bénévole au sein de l’association locale Felines of Philo. Cette dernière est arrivée sur les lieux avec de la nourriture pour chat pour gagner sa confiance et lui porter secours.



Felines of Philo

"Il était affamé, maigre et ressemblait à un vieux chat, raconte-t-elle à The Dodo . Il est venu en courant et a fourré sa tête dans le sac de nourriture… Il s’est tout de suite montré amical et heureux de me voir.”



Felines of Philo

Il était clair pour Jenifer Bird que ce matou avait déjà eu une famille, vu son comportement. Elle en a eu la confirmation lorsqu’elle l’a passé au lecteur de puce d’identification et constaté qu’il en portait bien une. Le dispositif électronique avait été enregistré non pas en Californie, mais à l’autre bout du pays, à New York. Elle avait été posée par l’association new-yorkaise Heavenly Angels Animal Rescue en 2013.

Le chat, qui s’appelle Bayou, était arrivé dans ce refuge quand il avait un an, après avoir été sauvé d’un foyer surpeuplé. Il avait été adopté en 2014 par un couple du Queens. “Ils l'adoraient, se souvient Lori Carpino, directrice de Heavenly Angels Animal Rescue. Ils étaient vraiment amoureux de ce chat.”



Heavenly Angels Animal Rescue

Bayou et sa famille avaient ensuite quitté New York pour s’installer sur la côte ouest. En 2018, une tempête s’était abattue sur la région. Le chat avait pris peu et s’était enfui de la maison. Il était resté introuvable depuis, malgré les incessants efforts déployés par ses humains pour le localiser. Le couple a déménagé une fois de plus pour s’établir dans le nord de la Californie.

Choc et bonheur

Jenifer Bird a envoyé une photo de Bayou à Heavenly Angels Animal Rescue. Lori Carpino et son équipe ont fouillé dans les archives pour retrouver la trace de leur ancien protégé, et une bénévole a fini par le reconnaître. On connaissait ses adoptants, mais les coordonnées de ceux-ci n’étaient pas à jour. Impossible, donc, de les joindre.



Heavenly Angels Animal Rescue

Lori Carpino ne s’est pas découragée. Elle a continué de creuser et a retrouvé un vieil avis de recherche partagé par ses propriétaires sur Facebook, ce qui lui a permis de les contacter.

Ils étaient à la fois sous le choc et heureux d’apprendre que l’on venait de retrouver leur ami à 4 pattes. Les retrouvailles ont eu lieu à la mi-août 2025.

A lire aussi : "En 6 jours, elles étaient déjà inséparables", handicapée d’une jambe, cette femelle chaton trouve le bonheur auprès de sa nouvelle grande sœur (vidéo)



Felines of Philo

Ces 7 dernières années de la vie de Bayou sont un mystère pour tout le monde. Combien de temps a-t-il passé sous le pont ? A-t-il eu une autre famille ? Comment a-t-il perdu son oeil ? Il est le seul à connaître les réponses à ces questions pour le moment.

Quoi qu’il en soit, il est de retour auprès des siens, qui comptent bien rattraper le temps perdu. Etonnamment, il a vite repris ses marques au sein de sa famille.