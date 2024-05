Rejetés par leurs mères respectives, un chaton et un chiot nouveau-nés trouvent du réconfort dans leur merveilleuse amitié (vidéo)

Possum et Kangaroo n’appartiennent peut-être pas à la même espèce, mais ces 2 bébés ont en commun d’avoir connu des débuts extrêmement difficiles dans la vie. Rejeté par leurs génitrices, ce chaton et ce chiot devenus inséparables se réconfortent et rassurent mutuellement. Les voir ainsi se soutenir et grandir côte à côte face à l’adversité est particulièrement émouvant.

Possum a été appelé ainsi en raison de sa ressemblance avec l’opossum, cet animal au corps gris et à la tête blanche. Le meilleur ami de ce chiot nouveau-né n’est pas un représentant de la même espèce, mais un chaton qui a été tout aussi malchanceux que lui lors de ses premiers pas dans ce monde.

Le bébé félin, appelé Kangaroo, est le plus petit et le plus vulnérable de sa portée, ce qui a amené sa mère à le rejeter. Fort heureusement, il n’est pas resté livré à lui-même, puisqu’il a été pris en charge par une mère d’accueil bénévole bien connue de la communauté Woopets, puisque nous avons relaté de nombreux sauvetages réalisés par ses soins comme celui de Fievel, le chaton prématuré. Il s’agit d’Emilie, alias « @emiliexfosters » sur TikTok.

Cette dernière ne fait pas que venir en aide aux jeunes minets en détresse ; elle accueille également des chiots, comme elle l’a fait pour Possum. Tout comme Kangaroo, il a été exclu par sa maman peu après sa naissance et avait grand besoin de soin, d’attention et de compagnie.

Il les a trouvés auprès d’Emilie et de Possum. Les 2 petits quadrupèdes étaient totalement perdus et terrifiés sans leurs génitrices respectives, ainsi que leurs frères et sœurs. Ils n’arrêtaient pas de pleurer jusqu’à s’être retrouvés ensemble.



@emiliexfosters / TikTok

Dès qu’ils ont été présentés l’un à l’autre, Kangaroo et Possum se sont tus et calmés. Chacun réconforte et fait du bien à l’autre par sa simple présence, d’après PetHelpful.

A présent, ils ne pleurent qu’à l’heure des repas

Désormais, le chaton et son ami chiot ne se mettent à pleurer que lorsqu’ils réalisent qu’il est l’heure de se nourrir. Au moment des repas, ils sortent de leur sommeil et s’engagent dans un véritable concert de petits miaulements et de gémissements qui ne cessent qu’une fois leurs minuscules ventres bien remplis.

Pour Emilie, le plan consiste à continuer de nourri et de prendre soin du chaton et du chiot jusqu’à ce qu’ils soient jugés prêts à être restitués à leurs mères, en espérant que ces dernières les acceptent. Le cas échéant, peut-être pourront-ils rester ensemble et ainsi poursuivre cette belle amitié naissante.