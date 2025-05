Quand sa gamelle est vide, cette chatte descend les escaliers à toute allure avec un sac de croquettes dans la bouche (vidéo)

Miauler, réveiller leur maître en pleine nuit ou encore faire du bruit font partie des stratégies utilisées par les chats pour se faire remarquer lorsqu’ils veulent quelque chose, comme de la nourriture. Certains détestent d’ailleurs avoir la gamelle vide et ont pour mission de la faire remplir au plus vite ! Le but est alors de faire passer le message, qu’importe la méthode utilisée.

Pour une chatte au long pelage gris et noir, la technique est on ne peut plus explicite ! Son propriétaire a filmé de quelle façon elle avait l’habitude de demander à manger et la vidéo, partagée par AOL, a beaucoup amusé les internautes.

@akluneen / Instagram

Une demande on ne peut plus claire

Sur le clip, on découvre une féline en train de dévaler les escaliers de la maison à vive allure. Elle tient quelque chose dans sa bouche et, lorsqu’elle s’approche, on distingue clairement un paquet de croquettes. La chatte se précipite alors sur le canapé avec la nourriture comme pour la donner à son propriétaire.

Mais il ne s’agit pas là de gâter ce dernier ! Si elle lui ramène ses croquettes, c’est pour que ce dernier la serve : « Voici comment ma chatte m’indique qu’elle n’a plus à manger », peut-on lire en légende. En agissant ainsi, aucun doute sur le fait que le quadrupède se soit bien fait comprendre !

Dans la section des commentaires, les internautes étaient hilares face à la réaction du félin : « Elle le dit haut et fort », écrivait une personne, « C’est comme si le chat lui demandait d’aller acheter de la nourriture », soulignait quelqu’un d’autre. Une chose est sûre, la féline sait ce qu’elle veut et a trouvé la bonne façon de se faire comprendre !