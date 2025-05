Quand il veut de l’attention et que ses miaulements ne suffisent plus, ce chaton fait appel à un grand compositeur italien pour réveiller ses maîtres (vidéo)

Claire Montanari et son mari ont adopté un chaton répondant au nom de Dewey. Comme il s’agit de leur premier petit félin, ils découvrent peu à peu ce qu’il faut faire et ne pas faire pour que toute la famille vive en harmonie. Par exemple, pour conserver un peu d’intimité et un espace bien à eux, ils ont interdit l’accès à l’étage en installant une barrière.

Ce faisant, le couple pensait probablement éviter les réveils matinaux à coups de pattes ou de miaulements à l’oreille. Sauf que Dewey est du genre observateur… et loin d’être bête. Il a ainsi repéré comment mettre en marche le piano familial et lui faire jouer une musique. Aussi, lorsque le facétieux félin trouve que ses maîtres tardent un peu trop à lui donner à manger le matin, il n’hésite pas à mettre en application ses connaissances.

On peut ainsi voir le résultat dans une vidéo postée par Claire sur TikTok. De l’étage, on aperçoit le piano au pied de l’escalier et, surtout, entendre un air mélodieux. La prouesse du chaton est déjà impressionnante en soi, mais ce qui l’est encore plus, c’est la musique que l’on entend. Il s’agit en fait d’un morceau tiré de l’opéra Turandot de Giacomo Puccini. Et le titre de cet air n’est autre que “Nessun dorma” ce qui signifie littéralement “Que personne ne dorme” !

Dewey a-t-il poussé la facétie jusqu’à choisir cette mélodie en particulier ? Mystère. Toujours est-il que le chaton a bien fait rire ses maîtres, malgré l’heure un peu trop matinale. Les internautes aussi ont bien ri, et n’ont pas hésité à commenter les images relayées par PetHelpful. Les plus mélomanes d’entre eux, n’ont d’ailleurs pas manqué de noter l’aspect cocasse de la situation, comme Amy, qui explique : “Le principe de la chanson, c'est que la princesse ne laissera pas les habitants dormir tant qu'ils n'auront pas découvert le nom de l'amoureux”. Eh oui, ses maîtres sont désormais au courant : si Dewey veut manger, personne ne dort !