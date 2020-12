Pris en charge par les pompiers il y a 3 ans pour malnutrition, cet ancien chat errant a été adopté par la brigade et monte la garde de la caserne au quotidien

© Pompiers de Guizhou / Weibo

Dans une province du Sud de la Chine, des pompiers ont adopté un chat errant qui, poussé par la faim, s’était invité dans leur caserne. Depuis, le félin est devenu à la fois la mascotte et le gardien de l’unité de secours.

En 2017, un chat errant et affamé, répondant aujourd’hui au nom de Lan Mao, s’était introduit dans la caserne des pompiers de Guiyang, ville de la province chinoise du Guizhou. Depuis, l’animal n’a plus quitté les lieux. Les soldats du feu l’ont, en effet, adopté, comme le rapporte le Daily Mail.

Sun Haoxiang et ses collègues se relaient pour le nourrir et en prendre soin. Il reste à leurs côtés quand ils sont à la caserne et monte la garde lorsqu’ils en sortent pour partir en intervention. Le chat leur apporte énormément de réconfort et les aide à oublier l’ennui lors des moments d’attente.

Haoxiang explique que le nom qu’ils ont donné au félin, Lan Mao signifiant « chat bleu », n’a évidemment rien à voir avec la couleur de sa robe, qui est orange et blanc. Les secouristes l’ont nommé ainsi tout simplement parce qu’il s’attache à tous ceux qui portent l’uniforme bleu des pompiers.

Alors qu’il était craintif et méfiant envers les humains à son arrivée il y a 3 ans, Lan Mao est aujourd’hui un chat qui leur fait totalement confiance.

A la caserne des pompiers de Guiyang, Lan Mao dispose de tout ce dont il a besoin, notamment une niche d’intérieur confortable. C’est, en quelque sorte, son poste de garde.