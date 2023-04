Près de 50 chats découverts dans une seule et même propriété, une association intervient

Des dizaines de chats ont été évacués d’une maison grâce aux efforts conjoints de plusieurs associations. Les félins pâtissaient de toutes les conséquences de la surpopulation jusqu’à leur libération et leur prise en charge en début de semaine. En fonction de leur état de santé, ils pourront être proposés à l’adoption plus ou moins rapidement.

Plusieurs associations de protection animale du Wisconsin (Etats-Unis) ont collaboré au sauvetage d’une quarantaine de chats qui devaient cohabiter en un seul et même lieu, rapportait WEAU le mardi 4 avril.

Leur intervention a eu lieu le lundi 3 avril dans une propriété située dans le comté de Monroe, à environ 200 kilomètres au nord-ouest de Milwaukee.

L’une des organisations ayant pris part à cette opération de secours est l’Eau Claire County Humane Association (ECCHA). C’est d’ailleurs elle qui a relaté les faits sur sa page Facebook.

D’après les informations qu’elle a livrées, ce sont très exactement 46 chats qui vivaient dans la maison en question, quasiment entassés les uns sur les autres. L’Eau Claire County Humane Association a indiqué avoir recueilli 11 de ces quadrupèdes. Les 35 autres félins ont été répartis parmi d’autres refuges de la région.

D’après l’association ECCHA, le restant de la semaine sera consacré à l’examen vétérinaire des animaux sauvés lundi. Il sera assuré par les praticiens partenaires de la structure d’accueil.



WEAU

En fonction des résultats desdits examens et donc de l’état de santé des chats, ces derniers pourront être proposés à l’adoption pour qu’ils puissent tirer un trait sur leur vie passée et en commencer une nouvelle, plus en phase avec leurs besoins.

Appel à la solidarité

Par ailleurs, l’Eau Claire County Humane Association lance un appel aux dons pour l’aider à faire face aux importantes dépenses liées à ce sauvetage. Elle explique ainsi que le coût moyen par chat et par jour est de 15 dollars (14 euros environ). Pour les prendre en charge pendant une semaine, l’ECCHA doit donc prévoir un budget minimum de 1155 dollars (1050 euros).



WEAU

Le post de l’association est accompagné de quelques photos de l’opération. On peut y voir les chats placés dans des caisses de transport et chargés dans les véhicules des organisations ayant participé à cette intervention pour les emmener à leurs refuges respectifs.

Il s’agit selon toute vraisemblance d’un cas de syndrome de Noé. Les personnes qui en souffrent ont tendance à s’entourer d’un nombre sans cesse croissant d’animaux, sans parvenir à gérer cette surpopulation. Ce qui a des conséquences sur le bien-être et la santé de ces créatures : conflits, maladies, carences alimentaires…