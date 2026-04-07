Pourquoi votre chat vous mord-il soudainement pendant un câlin ?

Vous êtes confortablement installé sur votre canapé, avec votre petit moustachu préféré sur vos genoux qui réclame des caresses. Alors que votre main glisse sur son manteau de fourrure, votre matou montre les dents et vous attaque soudainement ! Comment expliquer ce comportement ? Découvrez nos explications sur le syndrome du chat caressé-mordeur.

Le syndrome du chat caressé-mordeur : quèsaco ?

On dit souvent que les séances de câlins avec les chats nous apportent énormément de sérénité et d’apaisement. Mais parfois, ces moments tout doux peuvent dérailler…

Alors que Minet savoure pleinement les caresses que vous lui offrez, il vous mord soudainement ! Après la morsure, il peut partir en sentant la frustration à plein nez ou rester à vos côtés (et vous mordre à nouveau, si vous retentez de le toucher).

Ce comportement, qui plonge souvent les propriétaires de petits félins dans l’incompréhension, est communément appelé « syndrome du chat caressé-mordeur ». Comme nous autres humains, nos compagnons aux pattes de velours fonctionnent avec des seuils de tolérance variant d’un individu à l’autre.

Comme l’explique Éduchateur, un groupe de professionnels en comportement félin desservant le Canada et la France, les « caressés-mordeurs » aiment la proximité avec leur humain, mais tolèrent mal certaines caresses, surtout si elles durent trop longtemps ou sont réalisées sur des zones sensibles. Au départ, ils préviennent avant de passer à « l’attaque », mais leurs signaux sont généralement inaperçus ou mal compris. Avec le temps, ces matous peuvent alors cesser d’avertir et mordent directement pour faire cesser l’interaction qui les gêne.

Ainsi, un chat ne mord jamais pour se venger ou vous faire du mal. Il veut tout simplement vous faire passer un message !

Que faire si votre chat vous mord pendant un câlin ?

Mais alors, que faire si votre chat se jette sur votre main pourtant douce et bienveillante ? Observation et respect sont les maîtres mots !

Apprenez à décrypter les signaux qu’il vous envoie

Les représentants de la gent féline communiquent en permanence, notamment à travers des postures variées. En tant qu’adoptant, il est essentiel de savoir décrypter le comportement de votre chat pour le comprendre et ajuster la situation afin d’assurer son bien-être.

Lorsque vous interagissez avec votre moustachu, observez le mouvement de sa queue. Il la fouette de gauche à droite ? Cela signifie qu’il commence à s’agacer. De même, si vous sentez un frisson parcourir sa peau ou si ses oreilles s’abaissent, veuillez stopper l’interaction : Minet commence à en avoir franchement marre, et risque de vous le signaler à travers une morsure !

Respectez les signes d’inconfort de votre chat

Nous vous invitons également à respecter les signes d’inconfort de votre animal, et d’arrêter de faire ce qu’il n’aime pas. Évitez de caresser ses flancs ou encore sa tête, s’il n’apprécie pas ; et ne le forcez pas à recevoir des câlins, s’il n’en a pas envie.

Plus vous vous montrerez respectueux envers votre matou, plus il aura confiance en vous et voudra passer du temps en votre compagnie.

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Consultez votre vétérinaire si ce comportement s’intensifie

Il est normal de voir votre petit félin poser certaines limites pour son bien-être. Mais si ce comportement s’intensifie et si d’autres signes anormaux pointent le bout de leur museau (malpropreté, irritabilité, perte d’appétit, miaulements excessifs…), nous vous recommandons vivement d’en discuter avec votre vétérinaire. L’attitude de votre chat peut traduire une douleur liée à une blessure ou une maladie, qui nécessite une prise en charge le plus rapidement possible pour le soulager.