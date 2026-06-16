Pourquoi votre chat se met-il soudainement à mordre vos plantes ?

Vous avez remarqué des traces de dents sur vos jolies plantes d’intérieur ? Pourquoi votre chat s’est-il, du jour au lendemain, mis en tête de les mordre ? Dans certains cas, ce comportement s’explique par un réflexe naturel visant à faciliter l’élimination des poils ingérés lors de la toilette. Dans d’autres, il peut révéler un trouble comportemental appelé « pica », souvent associé à l’ennui ou au stress. Dans cet article, notre rédaction vous aide à comprendre ce changement soudain chez votre petit félin.

Bien que votre matou adoré soit un carnivore strict, il lui arrive de consommer de l’herbe ou de mâchonner des plantes. Ce comportement lui permet généralement d’éliminer les boules de poils (trichobézoards) accumulées dans son estomac.

En effet, les fibres végétales peuvent favoriser le transit ou provoquer un léger réflexe de vomissement, permettant à votre compagnon félin d’évacuer ce qui le gêne. À noter qu’un comportement occasionnel et ciblé sur quelques feuilles est considéré comme normal.

Zoom sur le pica

Votre moustachu préféré passe une bonne partie de ses journées à mordiller, arracher ou avaler des morceaux de plantes ? Il peut être concerné par le pica, qui désigne l’ingestion ou le fait de mâchouiller des éléments non alimentaires de manière répétée.

Ce comportement peut avoir plusieurs origines, comme le stress, la frustration ou les troubles digestifs. Une étude publiée dans le Journal of Feline Medicine and Surgery* a montré que les chats atteints de pica s’attaquent fréquemment à des matériaux variés comme le plastique, le papier, le tissu ou le bois.

L’ennui, une autre explication possible

Il est important de garder en tête qu’un chat d’intérieur conserve des besoins d’exploration, de chasse et d’occupation mentale. Lorsqu’ils ne sont pas suffisamment satisfaits, certains félins développent des comportements de substitution, dont le mordillage de plantes.

Un environnement pauvre en stimulations peut ainsi pousser Félix à rechercher de nouvelles sensations tactiles ou gustatives. Les feuilles qui bougent, se déchirent ou offrent des textures intéressantes, deviennent de véritables « jouets ».

Pour limiter ce risque, nous vous conseillons de multiplier les activités et les accessoires : arbres à chat, parcours en hauteur, joujoux interactifs, distributeurs de nourriture ludiques, séances de jeu quotidiennes… Un chat mentalement occupé aura moins tendance à s’acharner sur votre ficus ou votre monstera !

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Attention aux plantes toxiques pour votre chat !

Quelle que soit la raison de ce comportement, il ne faut jamais oublier que la majorité des plantes d’intérieur représentent un danger réel pour votre chat. Le lys, le dieffenbachia, le philodendron ou encore le pothos peuvent provoquer des intoxications graves chez votre compagnon aux longues moustaches.

En cas d’ingestion de plantes d’ornement, de vomissements fréquents ou de comportement compulsif, une consultation vétérinaire s’impose.

* « Characterization of pica and chewing behaviors in privately owned cats: a case-control study », Isabelle Demontigny-Bédard & al, Journal of Feline Medicine and Surgery, 2015.