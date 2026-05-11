Avez-vous déjà entendu votre chat émettre un son particulier à mi-chemin entre le miaulement et le roucoulement d’un pigeon ? Appelé « trilling », il fait partie du répertoire vocal de nos amis félins, mais reste encore méconnu de nombreux propriétaires. Loin d’être anodin, il a une signification bien précise ! La connaissez-vous ?

Tous les chats peuvent produire ce roucoulement, mais certaines races félines sont réputées pour être plus « bavardes » que d’autres. On retrouve notamment le Siamois, le Bengal et le Maine Coon. Ces matous ont tendance à développer un large éventail de sons, dont le trilling. Leur sélection au fil des générations a effectivement favorisé des traits de caractère sociables et expressifs.

À l’inverse, des races plus discrètes ou indépendantes vocaliseront moins, sans que cela soit anormal. Il est important de comprendre que le roucoulement n’est pas exclusivement lié à la race. La personnalité de l’animal, son environnement et la relation qu’il entretient avec son humain jouent un rôle tout aussi important.

Pourquoi votre chat roucoule-t-il ?

Le roucoulement est avant tout un son positif et social. Il s’agit d’un bruit guttural et bref, qui exprime une émotion agréable. Contrairement au miaulement classique, le trilling est davantage une forme de communication spontanée.

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À l’origine, ce son est utilisé par la mère chatte pour communiquer avec ses petits. Elle s’en sert pour les appeler, les rassurer ou les guider. Les chatons apprennent très tôt à reconnaître ce signal, qui est associé à un sentiment de sécurité et de proximité.

Chez le matou adulte, ce comportement persiste et se transforme. Lorsqu’il roucoule en votre présence, votre moustachu reproduit en quelque sorte ce schéma affectif. On observe souvent ce type de vocalise lorsqu’un chat accueille son propriétaire ou se frotte contre lui.

Le roucoulement peut aussi apparaître lors de moments d’excitation, par exemple avant le repas ou pendant une séance de jeu. C’est donc un signe de bien-être, de confiance et d’attachement.

Pourquoi certains félins roucoulent-ils et d’autres pas ?

Tous les petits félins ne roucoulent pas, ce qui est tout à fait normal. Comme chez les humains, chaque animal a sa propre manière de s’exprimer.

Certains chats sont naturellement plus silencieux et privilégient d’autres formes de communication, comme le langage corporel. Un regard, un clignement d’yeux ou une posture peuvent suffire à exprimer leurs émotions.

D’autres, au contraire, développent un répertoire vocal plus riche, influencé par leur tempérament, leur éducation et leur environnement. Un chat habitué à interagir régulièrement avec des humains aura tendance à utiliser davantage de sons pour communiquer.

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L’histoire de vie joue également un rôle. Un compagnon aux pattes de velours qui a été correctement socialisé dès son plus jeune âge, notamment avec sa mère et sa fratrie, sera plus à l’aise pour reproduire ce type de vocalise. À l’inverse, une boule de poils ayant vécu des expériences stressantes ou ayant été séparée trop tôt de sa mère peut être moins expressive vocalement.

Enfin, la relation avec l’adoptant s’avère déterminante. Plus le lien est fort et sécurisant, plus le chat sera enclin à utiliser des signaux affectifs comme le roucoulement !