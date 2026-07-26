Pourquoi votre chat dort-il toujours sur le meuble le plus haut de la pièce ?

Vous lui avez acheté le panier le plus confortable du monde et pourtant, votre chat préfère dormir au sommet de l’armoire. Si cette habitude peut parfois nous faire sourire, elle répond en réalité à des instincts bien ancrés chez nos minous. Entre besoin de sécurité, envie de surveiller son territoire et recherche de chaleur, ils ont en effet de bonnes raisons de prendre de la hauteur !

Si vous avez déjà retrouvé votre chat perché au sommet d’une armoire ou d’une étagère alors qu’un panier douillet l’attendait sagement au sol, rassurez-vous : il ne cherche pas à vous faire tourner en bourrique ! Il agit simplement de manière instinctive. Même confortablement installé dans nos maisons, le chat domestique garde en effet en lui certains instincts hérités de ses ancêtres sauvages. C’est ce qu’on appelle l’atavisme : des comportements anciens qui continuent de s’exprimer malgré la domestication. Et parmi eux, l’envie de prendre de la hauteur occupe une place de choix.

Un bon poste d’observation

Perché en haut d’une armoire ou d’une bibliothèque, votre chat ne cherche pas à prendre de la hauteur uniquement pour le plaisir. Depuis ce poste d’observation privilégié, il peut surveiller tout ce qui se passe autour de lui avec un véritable champ visuel panoramique.

Cette position lui permet notamment de réaliser une sorte d’évaluation des menaces : un bruit inhabituel, un mouvement soudain, l’arrivée d’un humain ou d’un autre animal… rien ne lui échappe. Bien sûr, dans votre logement, il ne guette généralement plus un prédateur, mais plutôt un jouet qui bouge, une mouche un peu trop aventureuse ou les allées et venues de sa famille.

En hauteur, votre petit moustachu se sent aussi moins vulnérable : il peut dormir tranquillement tout en gardant un œil sur son territoire, comme le ferait un félin sauvage dans la nature.

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Un endroit où il fait souvent plus chaud

Si votre chat délaisse son panier pour s’installer tout en haut d’un meuble, il a aussi une autre bonne raison : la chaleur. L’air chaud ayant tendance à monter naturellement, les endroits en hauteur sont souvent plus agréables pour faire une petite sieste, surtout lorsque les températures baissent.

En choisissant une étagère, une armoire ou le dessus du réfrigérateur, votre petit félin profite donc d’un petit coup de pouce pour maintenir sa température corporelle tout en dépensant moins d’énergie. C’est un phénomène lié à la thermorégulation convective : son corps s’adapte aux mouvements de chaleur de son environnement. Ajoutez à cela une vue dégagée et un sentiment de sécurité, et vous obtenez le parfait lit « 5 étoiles » version chat !