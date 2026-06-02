Pourquoi votre chat dort-il avec une patte sur les yeux ?

Il n’est pas rare d’observer une patte posée sur les yeux de votre chat alors qu’il dort et se laisse bercer par Morphée. Mais que signifie exactement cette posture attendrissante ? Confort, température corporelle, instinct naturel… Découvrez les explications dans notre article.

Même lorsqu’il dort profondément, votre compagnon aux longues moustaches reste sensible à son environnement. En plaçant une patte sur ses yeux, il réduit la lumière ambiante, un peu comme un rideau. Cette position est particulièrement fréquente quand votre petit félin fait la sieste dans une pièce lumineuse ou à proximité d’une fenêtre.

Ainsi, il cherche simplement à améliorer la qualité de son sommeil et à ne pas être perturbé par les variations de luminosité.

Un geste pour conserver sa chaleur

Cette posture – que l’on trouve souvent adorable avouons-le ! – sert également à garder la chaleur de son corps. Le museau de votre chat est une zone peu couverte par les poils et par laquelle une partie de la chaleur s’échappe. En repliant une patte sur son joli minois, votre matou limite cette déperdition thermique.

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Ce comportement est fréquent lorsque la température ambiante est fraîche ou lorsque votre animal cherche à améliorer son confort pendant une longue sieste. On observe d’ailleurs un phénomène similaire lorsque les chats se mettent en boule et enroulent leur queue autour de leur corps. Ces positions leur permettent de conserver un maximum de chaleur tout en réduisant les surfaces exposées à l’air.

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Un réflexe hérité de ses ancêtres

En plus de la quête de confort, cette posture fait aussi partie des comportements ancestraux de nos compagnons félins. Dans la nature, ils demeurent vulnérables quand ils dorment. Couvrir partiellement leur frimousse peut procurer une sensation de protection et de sécurité. Cette position réduit les stimulations extérieures et aide votre chat à se détendre complètement.

Lorsqu’il adopte cette posture chez vous, c’est généralement le signe qu’il se sent suffisamment en confiance pour s’abandonner à un sommeil réparateur !