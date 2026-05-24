Pourquoi le nez de votre chat devient-il parfois très rose ?

Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi le nez de votre chat devenait parfois plus rose, vous n’êtes pas le seul à vous être posé la question ! Rassurez-vous, ce phénomène est généralement tout à fait normal. Il s’explique le plus souvent par un afflux sanguin dans les petits vaisseaux de la truffe à cause de la chaleur ou d’une émotion.

Rose, grise, brune, noire ou même tachetée, la truffe de nos amis les chats ne se limite pas à une seule couleur. Si sa teinte est le plus souvent liée à celle du pelage du minou, elle peut aussi varier légèrement de couleur de manière temporaire. D’ailleurs, vous avez peut-être déjà observé cet étrange phénomène. Mais alors, pourquoi le nez de votre chat devient-il parfois plus sombre ?

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L’effet de la vasodilatation

Si la truffe de votre petit compagnon à moustaches change parfois légèrement de couleur en un court laps de temps, il s’agit d’un phénomène tout à fait naturel appelé vasodilatation périphérique. Concrètement, les petits vaisseaux sanguins situés sous la peau de votre minou se dilatent, laissant affluer davantage de sang dans cette zone. Comme la truffe d’un chat est très fine et peu pigmentée, cet afflux la rend plus visible et peut lui donner une teinte plus foncée ou plus intense, notamment chez les chats à nez rose. Parfois discret chez les félins à truffe foncée et plus visible chez ceux au nez clair, ce phénomène est, quoi qu'il en soit, totalement physiologique.

Qu’est-ce qui déclenche ce changement de couleur ?

Ce changement de couleur temporaire est surtout lié aux émotions ou à l’excitation physiologique de votre boule de poils.

Lorsqu’un chat est excité, joueur, stressé ou contrarié, son rythme cardiaque s’accélère et ses petits vaisseaux sanguins se dilatent : l’afflux de sang augmente alors dans la truffe, ce qui peut la rendre plus foncée ou, au contraire, plus rosée selon les individus. À l’inverse, lorsque le petit félin retrouve son calme, la truffe reprend rapidement sa couleur habituelle, en quelques minutes seulement.

Ce phénomène peut aussi se produire sous l’effet de la thermorégulation. Lorsqu’il fait froid, les vaisseaux se contractent pour limiter les pertes de chaleur, et la truffe paraît plus pâle ; quand il fait chaud, ils se dilatent pour favoriser l’évacuation de la chaleur, ce qui peut la foncer légèrement.

Dans tous les cas, il s’agit de réactions naturelles du système nerveux et de la circulation sanguine, comparables à certaines réactions humaines comme lorsque vous rougissez de stress ou de chaleur.

L’info Woopets - Quand s’inquiéter du changement de couleur du nez de son chat ?

Même si un changement de couleur du nez chez le chat est souvent sans gravité, certains signes doivent vous inciter à consulter un vétérinaire, surtout s’ils persistent ou s’accompagnent d’autres symptômes. Voici les situations qui doivent vous alerter :

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