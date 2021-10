Ils pensent pêcher du poisson dans un lac, mais sont surpris de remonter... 2 chatons abandonnés ! (Vidéo)

2 pêcheurs originaires d'Alabama (États-Unis) ont fait une découverte surprenante. Les faits remontent au samedi 29 août 2015, mais méritent d'être rapportés : au lieu de remonter des poissons, le duo a récupéré des chatons.

La partie de pêche de Jason Frost et Brandon Key ne s'est pas déroulée comme prévu. Les 2 hommes, équipés pour attraper des poissons, ont fait une prise particulière.

Installés dans leur embarcation sur la rivière Black Warrior, près de Bluff Creek, ils ont entendu un « plouf », puis ont aperçu quelque chose nager vers eux, rapporte le quotidien 20 Minutes.

Il s'agissait d'un poisson-chat assez spécial, plus précisément... d'un chaton ! La petite créature au pelage roux s'est avancée vers le bateau en miaulant. Jason s'est alors penché pour sortir le bébé de l'eau.

« Je n’ai jamais rien vu de pareil », a-t-il confié, ébahi. Le jeune félin s'est secoué pour se sécher et a miaulé de reconnaissance envers ses sauveteurs. Mais à peine a-t-il été mis hors de danger, qu'un autre animal a surgi.

Des chatons abandonnés ?

Les pêcheurs ont décidé de s'approcher du deuxième chaton, nageant désespérément dans l'espoir d'être secouru lui aussi. Jason est de nouveau intervenu pour récupérer ce qui semblait être le frère du premier naufragé. Les félins ressemblaient effectivement à des jumeaux, et se sont sentis très à l'aise sur l'embarcation.

Selon Jason Frost, « un crétin a dû les abandonner par ici ». Le pêcheur de chats ne pense pas qu'ils se soient simplement perdus, pour la bonne raison qu'il n'y avait aucune habitation alentour.

Pour lui, c'est l'expérience la plus étrange de sa vie de pêcheur. « Tout le monde a toujours des histoires de pêche dingues. Mais si je n’avais pas tout enregistré, tout le monde aurait pensé que j’étais cinglé », a déclaré l'Américain. La vidéo du sauvetage a été partagée sur Facebook et YouTube, où elle a cumulé plus de 12 millions de vues à ce jour.

Mais que sont devenus les rescapés ? Une fois arrivés sur la rive, Jason et Brandon ont repéré une famille avec 2 fillettes. Ces dernières rêvaient de posséder un petit chat ! Le duo a donc décidé de leur donner ses adorables « poissons-chats ».