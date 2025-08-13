  1. Woopets
Pour satisfaire sa gourmandise, ce chat a secrètement appris à son "petit frère" humain à remplir son bol de croquettes (vidéo)


dans la catégorie Emotion

Goose, un chat aussi rusé qu’attachant, ne recule devant rien pour satisfaire son appétit. Il a mis au point une stratégie malicieuse pour grappiller quelques croquettes en douce. L’identité du complice qu’il a recruté pour l’aider dans sa mission est tout à fait inattendue.

© @duhhdariann / TikTok

Goose, un adorable chat noir, est très aimé de sa famille, qui vit en Louisiane (Etats-Unis), et ne manque de rien chez lui. Ses humains sont à ses petits soins et il mange à sa faim.

Darian Portune, 27 ans, et son mari le nourrissent 2 fois par jour, le matin et le soir. Ce qui ne l’empêche pas de rester gourmand et de profiter de la moindre occasion d’obtenir de la nourriture en supplément.

La maîtresse du matou le voyait terminer ses repas, mais remarquait que des croquettes apparaissaient comme par magie dans sa gamelle à la mi-journée. Elle a d’abord suspecté son mari de lui servir des repas en rab, mais ce dernier n’y était pour rien.

Darian Portune a fini par prendre en flagrant délit Goose et son complice, dont l’identité n’a pas manqué de la surprendre. Ce n’était autre que son fils Rivers, bientôt 2 ans.

Illustration de l'article : Pour satisfaire sa gourmandise, ce chat a secrètement appris à son "petit frère" humain à remplir son bol de croquettes (vidéo)
@duhhdariann / TikTok

Ils jouent beaucoup ensemble, donc je n'y ai pas prêté attention jusqu'à ce que j'entende sa boîte de nourriture s'ouvrir, raconte la mère de famille à Newsweek. Je ne pensais pas que mon mari me croirait, alors je me suis mise à filmer quand j'ai remarqué que Rivers commençait à ramasser des croquettes. Les jours suivants, j'ai vu le chat continuer à essayer d’attirer Rivers vers sa zone de nourriture chaque fois que sa gamelle était vide.”

“Il utilisait en fait le petit pour son repas de midi”

On peut voir le duo à l’oeuvre dans une vidéo postée sur TikTok le 28 juillet 2025, où elle a généré des centaines de milliers de vues. La voici :

@duhhdariann

And now we know why his food bowl never seemed empty when we checked ???? #cat #blackcat #catsoftiktok #blackcatsoftiktok #blackcats #toddler #toddlersoftiktok #cattok #besties #partnersincrime

? sonido original - i24.millaaa

A lire aussi : Intrigués par les pulls qu'il porte en rentrant à la maison, les propriétaires d'un chat le suspectent d'avoir une 2e famille et aimeraient la connaître

Il était clair que ce n’était pas la première fois, l’enfant maîtrisant parfaitement le geste. La scène a beaucoup amusé le couple.

Rivers est en train de copier tout ce que nous faisons, et il est généralement près de moi quand je nourris Goose, dit la maman. Quant à Goose, il fait comme s'il mourait de faim si la quantité de nourriture dans sa gamelle descend en dessous d'un certain niveau (comportement typique des chats). Il utilisait en fait le petit pour son repas de midi.”

