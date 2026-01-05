  1. Woopets
Pour faire plaisir à ses 11 chats, cette femme construit un incroyable catio sur mesure (vidéo)


Lorsque l’on aime, on ne compte pas ! Kelly Dinham répond parfaitement à cet adage puisqu’elle n’hésite pas à s’investir physiquement et financièrement corps et âme pour ses 11 chats. Totalement gaga de sa merveilleuse troupe, elle a décidé de leur offrir un catio sur mesure pour leur permettre d’accéder à l’extérieur tout en restant à l’abri des dangers.

Kelly Dinham vit à Melbourne, en Australie. Depuis petite, elle est passionnée par les chats, à tel point qu’elle en possède aujourd'hui 11 qui font tous partie intégrante de sa famille. Sur les réseaux sociaux, et notamment sur son compte TikTok, elle aime partager son quotidien de maman chat et dévoiler toutes les installations qu’elle met en place pour faire le bonheur de ses félins. En mars 2024, elle a posté une petite visite guidée de son tout nouveau catio, fabriqué sur mesure pour accueillir ses 11 matous. “Nous devons encore ajouter beaucoup d’étagères et de tours d’escalade”, explique-t-elle en précisant par la suite que les chats accèdent au catio via un tunnel creusé dans la buanderie.

Comme un parc d’attraction

Comme le révèle la jeune femme, cet immense catio est construit avec du grillage à poules et des planches de bois. Le sol est en terre battue mais de nombreux éléments d’escalade et de nombreuses plateformes ont déjà été mises en place. Une rampe descendante a été installée à la sortie du tunnel venant de la buanderie afin de permettre aux matous d’atteindre le sol sans danger. La structure est entièrement clôturée de façon à ce que les petits protégés de Kelly ne puissent pas s’enfuir et qu’aucun prédateur ne puisse rentrer.

Dans un article publié en mars 2024, la SPCA de la Colombie-Britannique explique à quel point l’installation d’un catio peut être bénéfique pour les chats. “Les chats sont conçus pour sauter, se tenir en équilibre sur de minces rebords et grimper sur tout et n’importe quoi”, a affirmé l’organisation.

C’est le meilleur catio que j’ai vu”

Devenue virale, la vidéo postée par Kelly a quant à elle été relayée par Parade Pets. Dans les commentaires, de nombreux internautes se disent admiratifs de la superbe installation. “C’est vraiment le meilleur catio que j’ai vu. Je ne peux que rêver d’avoir un jour un catio comme celui-là !”, affirme l’un d’entre eux. Une chose est certaine : les chats de Kelly ne vont jamais s’ennuyer !

