Pour attirer l’attention de son maître, ce chat utilise une astuce redoutable jusqu’à le faire craquer (vidéo)

Les propriétaires de chats savent à quel point ces boules de poils peuvent être têtues quand elles l’ont décidé. Parfois, elles s’activent pour obtenir de la nourriture, ou encore, pour qu’on leur ouvre la porte du jardin. Puis, certaines ont simplement besoin de se faire remarquer, comme Fred.

Fred, un chat roux et blanc, est très proche de son propriétaire. Il a suffisamment confiance en lui pour le suivre dans la neige ou au bord de l’eau, par exemple. Toutefois, il a parfois du mal à le traiter comme étant son égal, exigeant beaucoup de choses de lui en tant que roi auto-proclamé de la maison. Et puisque son humain ne se plie pas toujours à ses caprices, il a développé une astuce pour le faire céder.

Fred est suivi par plusieurs milliers de personnes sur TikTok. Au fil des publications, les internautes comprennent qu’il est un félin très actif et qu’il a du mal à tenir en place. Pour lui permettre de s’épanouir, son propriétaire le sort fréquemment de sa maison et l’emmène avec à l’aventure .

Le félin apparaît souvent sur un voilier, où il est très à l’aise, mais aussi en balade à quai. Pour lui qui n’aime pas s’ennuyer, ne pas rester seul à la maison est une chance ! De plus, il partage des moments privilégiés avec son maître et semble y avoir pris goût.

@fearlessfred_ / TikTok

Une technique bien rodée

En effet, Fred aime passer du temps avec ce dernier et avoir toute son attention. Et quand il ne l’a pas, il fait tout pour se faire remarquer ! Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux et relayée par AOL , son propriétaire a filmé sa technique ultime pour obtenir de l’attention. Sur les images, les utilisateurs de la plateforme découvrent un autre visage du quadrupède, beaucoup plus espiègle.

Fred a compris que lorsqu’il faisait tomber des objets par terre, son humain réagissait. Alors, quand il veut quelque chose, il s’installe sur le plan de travail et commence à tout envoyer valser à l’aide de sa petite patte. Produit ménager, gamelle et capsule de café, Fred donne tout.

Malheureusement pour lui, son propriétaire a compris son petit jeu et sait qu’il ne doit pas réagir pour ne pas encourager le comportement du félin : « La nouvelle approche est d'ignorer ses singeries », écrivait l’homme.

Dans la section des commentaires, certains ont demandé au maître de Fred de lui accorder plus d’attention, mais l’homme a assuré qu’il n’en manquait pas, bien au contraire. D’autres propriétaires l’ont d’ailleurs soutenu, affirmant que leur chat faisait de même : «Mon chat fait tomber tout ce qui se trouve sur ma table de chevet pour me réveiller le matin », commentait quelqu’un. Il s’agit simplement d’une astuce féline redoutable pour manipuler les humains !