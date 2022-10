Policiers et bénévoles évacuent 130 chats et 2 chiens victimes de négligence dans une propriété

130 chats et 2 chiens pourront bientôt être proposés à l’adoption après leur sauvetage et leur prise en charge par plusieurs organisations. Ces animaux vivaient dans des conditions déplorables chez une personne habitant le Montana, dans le nord-ouest des Etats-Unis.

Forces de l’ordre et associations ont réalisé une opération de sauvetage de grande ampleur dans une propriété de Whitefish, dans l’Etat du Montana. Un récit rapporté par Daily Inter Lake.

Après plusieurs signalements, un mandat de perquisition avait été émis par les autorités, ciblant une maison où de nombreux chats vivaient dans des conditions précaires. La police de Whitefish, le bureau du shérif du comté de Flatehead et le service de contrôle animalier local sont intervenus dans l’habitation en question le 7 septembre 2022.

Aidés de nombreux bénévoles, ils ont procédé à l’évacuation de 130 félins, mais y ont aussi découvert et secouru 2 chiens. Tous souffraient de négligence et de malnutrition. Ils étaient également couverts de puces.



Flathead Spay And Neuter Task Force / Facebook

Plusieurs organisations de protection animale ont recueilli ces animaux. La Flathead Spay and Neuter Task Force héberge ainsi 93 chats, KittyMOM’s Rescue Organization 28 autres et le refuge du comté de Flatehead prend 6 chats et les 2 chats en charge.

Leurs équipes travaillent d’arrache-pied pour les examiner, soigner et réconforter, afin de les préparer au mieux à l’adoption.

La personne qui les détenait ne fait pas encore l’objet de poursuites, mais le dossier est sur le bureau du procureur.

Du jamais vu dans la région depuis 2010

12 années plus tôt, un autre sauvetage de grande envergure avait eu lieu dans la région. Cela s’était passé à Marion, à cinquantaine de kilomètres au sud de Whitefish.

120 chats avaient été alors saisis après leur découverte dans un mobile-home.