Un homme inexpérimenté avec les animaux découvre 2 chatons errants dans son jardin et fait avec les moyens du bord pour leur porter secours

A Las Vegas dans l’Etat du Nevada (Etats-Unis), un homme était en train d’entretenir son jardin quand il y a découvert 2 minuscules chatons errants, d’après The Dodo. Il n’avait jamais eu de chat et n’avait donc aucune expérience en la matière, mais il était déterminé à leur porter secours, d’autant plus qu’il faisait de plus en plus chaud et que les petits félins risquaient d’être pris pour cible par des animaux sauvages.

Il a eu la bonne idée de contacter l’association locale Homeward Bound Cat Adoptions (HBCA), qui a tout de suite accepté de prendre les jeunes calicos en charge. « Il ne connaissait rien aux chats, mais avait le sentiment qu'ils étaient en danger », raconte l’organisation sur sa page Facebook.

Peu après, l’intéressé est arrivé au refuge avec les chatons qu’il avait placés dans un sac de provisions en papier. La méthode de transport était peu orthodoxe, mais les bénévoles ont apprécié l’effort qu’il a fait pour les sauver.



Homeward Bound Cat Adoptions / Facebook

« Il s'est excusé de ne rien avoir pour les transporter, pas même une boîte, alors il les a apportés dans un sac en papier. En fait, il voulait juste aider », poursuit l’association.

Une famille d’accueil pour Gingerale et Dr Pepper

Les chatons étaient nerveux et craintifs au départ. Ils venaient de passer d’un endroit totalement inconnu, la maison de leur sauveur en l’occurrence, à un autre qu’était le refuge. Ils ont toutefois commencé à se détendre en se sentant en sécurité.



Homeward Bound Cat Adoptions / Facebook

Appelés Gingerale et Dr Pepper par les bénévoles, les jeunes minets ont été examinés par un vétérinaire peu après leur admission. « À part les puces et des coupures mineures, ils semblaient heureusement en bonne santé », indique Homeward Bound Cat Adoptions.

Gingerale et Dr Pepper ont été placés en famille d’accueil, recevant soins et amour. Encore quelques semaines et ils pourront être proposés à l’adoption. L’équipe de HBCA espère leur trouver une famille aimante.