Plus de 40 chats découverts dans un camping-car insalubre et surpeuplé ont droit à un nouveau départ après leur sauvetage (vidéo)

Aux Etats-Unis, plus de 40 chats ont été extraits en urgence d’un camping-car par la Humane Society of Greater Dayton lors d’une intervention salvatrice. Pris en charge et transférés en clinique vétérinaire, ils entament désormais leur réhabilitation avant d’être progressivement proposés à l’adoption.

Ils étaient plusieurs dizaines de chats à vivre entassés dans des conditions déplorables, entre exiguïté, insalubrité, stress et maladies, à l'intérieur d'un camping-car qui a finalement été évacué. Les félins ont tous été secourus et pris en charge par une association locale de protection animale, rapportait le Cincinnati Enquirer .

L'intervention de l'équipe de la Humane Society of Greater Dayton a eu lieu sur une propriété située à Trotwood, dans l'Etat de l'Ohio (Etats-Unis), le mercredi 29 avril 2026.



Humane Society of Greater Dayton / Facebook

Dans le mobile home en question, les agents de la Humane Society ont découvert plus de 40 chats. Outre la promiscuité et la surpopulation, les malheureux quadrupèdes étaient à la merci des éléments, puisque le plafond troué laissait passer l'eau de pluie. Les sols étaient, quant à eux, recouverts de boue, de toutes sortes de détritus et d'excréments.

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Humane Society of Greater Dayton / Facebook

Les chats ont tous été sortis de cet enfer et pris en charge par la Humane Society of Greater Dayton. Ils ont été transportés à la clinique vétérinaire de l'association pour y être examinés et soignés.



Humane Society of Greater Dayton / Facebook

Un long et difficile travail de réhabilitation les attend désormais pour leur permettre de prendre un nouveau départ ; ils seront très probablement placés en familles d'accueil puis proposés à l'adoption dès que leur état de santé le permettra.



Humane Society of Greater Dayton / Facebook

« Leurs conditions de vie se détérioraient rapidement »

« Des dizaines de chats étaient entassés dans un espace exigu sans aucune séparation, la reproduction était incontrôlée et leurs conditions de vie se détérioraient rapidement », indique le texte incrusté dans la vidéo du sauvetage mise en ligne le 1er mai sur la page Facebook de la Humane Society of Greater Dayton.



Humane Society of Greater Dayton / Facebook

« La surpopulation a entraîné des maladies, et de nombreux chatons ont commencé à présenter des signes d'infections contagieuses des voies respiratoires supérieures », ajoute l'association dans ce post.

Le camping-car a été jugé inhabitable et retiré de la propriété sur laquelle se trouvait.

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Le conseil Woopets : comment accueillir un chat ayant connu la surpopulation ?

Un chat ayant vécu en forte promiscuité a souvent besoin de temps pour se réadapter à un environnement sain. Une prise en charge progressive est essentielle pour éviter tout stress supplémentaire. Voici quelques bons réflexes pour l'y aider :