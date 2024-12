Nés dans la rue, ces chatons sont trop petits pour leur âge et ont besoin de soins spéciaux

Des bénévoles de l’association Cat Tales ont tendu la main à une chatte errante et ses 4 chatons nouveau-nés. Comme ils étaient trop petits pour leur âge, les jeunes félins ont bénéficié de soins spéciaux.

Après avoir mis bas dans la rue, une chatte errante avait désespérément besoin d’aide. Heureusement, elle a pu compter sur l’aide précieuse des bénévoles de l’association Cat Tales. Ces derniers ont sauvé la petite famille et l’on mise en sécurité dans un foyer d’accueil dévoué.

« Au bout de 6 semaines environ, on a remarqué que les chatons étaient plutôt petits », explique Tracey, leur mère d’accueil, à Love Meow. Pour préserver leur santé et favoriser leur croissance, la volontaire leur a fourni une nourriture spécifique agrémentée d’aliments complémentaires.

© Tracey

Un chaton plus petit que les autres

Au sein de la portée, Rye était la plus petite et avait besoin d’un soutien supplémentaire. À l’âge de 6 semaines, la jeune boule de poils n’était pas plus grande qu’un chaton de 3 semaines.

Prendre du poids était un vrai défi pour Rye. Sa sœur Crouton, se battait également pour sa vie à ses côtés, révèlent nos confrères d’outre-Atlantique. Tracey a dû les alimenter à l’aide d’une seringue pendant un certain temps, et veiller sur elles 24 heures sur 24.

Pour son plus grand bonheur, ses nombreux efforts ont porté leurs fruits !

© Tracey

Des chatons adorables

« Elle est si petite et fragile, mais elle continue d’avancer, explique Tracey au sujet de Rye, elle a tellement envie de vivre. » La petite puce adore se blottir contre sa mère d’accueil et profiter de ses caresses. Crouton se montre tout aussi affectueuse et courageuse.

Pumpernickel, le seul mâle du groupe, se montre très patient avec ses sœurs. Tout ce qu’il recherche, c’est l’affection des humains. Quant à Sourdough, elle est la plus bavarde.

© Tracey

Désormais, tous les félins sont en sécurité et se portent bien.

Après avoir connu les dangers de la rue, ils s’épanouissent dans leur foyer d’accueil et grandissent dans les meilleures conditions. Ils savent qu’un avenir lumineux les attend !