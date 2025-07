« Personne ne voulait aider ce chat » enfermé depuis des mois dans un établissement abandonné, jusqu'au jour où une association découvre son histoire

Oh Em Gee, alias OMG, a vécu une épreuve terrible qu’aucun animal ne devrait subir. Abandonné par ses propriétaires, le chat est resté enfermé dans un pressing pendant plusieurs mois. Jusqu’au jour où les anges gardiens de l’association américaine Greenpoint Cats ont déployé leurs ailes et volé à son secours.

Un chat, nommé plus tard Oh Em Gee (OMG) par ses sauveurs, a connu les affres de l’abandon et s’est retrouvé piégé dans l’ancien pressing de son ex-famille. Agrippée à la solitude, la pauvre boule de poils vivait dans des conditions sordides au milieu des déchets, rapporte Love Meow.

« Ses propriétaires ont fermé boutique et l’ont abandonné, précise un porte-parole de l’association Greenpoint Cats, basée à Brooklyn, il a passé des mois coincé dans le magasin abandonné. » Seul et sale, le félin a tenté de survivre dans ce milieu affreux. Comme le révèlent nos confrères d’outre-Atlantique, des personnes lui proposaient de la nourriture à travers un petit trou dans la porte. Jusqu’au jour où l’une d’entre elles a contacté Greenpoint Cats. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour effectuer le signalement ? Mystère…

© Greenpoint Cats

Adieu les mois d’isolement !

Après avoir reçu le SOS, les bénévoles ont appelé les autorités et les propriétaires des lieux. « Personne ne voulait aider ce chat, déclarent-ils, alors avec l’aide d’une équipe de sauveteurs dévoués, nous l’avons sorti de là. » Cette intervention a mis fin à des mois d’isolement et de misère.

Mais son séjour dans le pressing abandonné a été très éprouvant. En effet, OMG était en sous poids et souffrait de la teigne. À la suite de son sauvetage, le chat a été placé en famille d’accueil. Cette dernière lui a aménagé un coin douillet pour se reposer tranquillement et guérir.

© Greenpoint Cats

Extrêmement reconnaissant, OMG s’est vite adapté à son nouvel environnement. « Il est en sécurité, bien nourri et s’adapte à la belle vie en famille d’accueil, soulignent les bénévoles, sa vie est bien différente maintenant. »

En seulement quelques semaines, le petit félin a réalisé une transformation incroyable, qui fait chaud au cœur.

© Greenpoint Cats

Une vie meilleure

Aujourd’hui, OMG se porte bien et arbore un poil magnifique. Il ne se fait plus aucun souci, et savoure la seconde chance qui lui a été si généreusement offerte.

Il adore se prélasser dans son petit nid douillet et recevoir les témoignages d’affection de ses protecteurs. « Il est aussi affectueux que joueur, ajoutent ses sauveurs, on dirait qu’il vit pleinement chaque jour pour rattraper le temps perdu à cause des épreuves traversées. »

© Greenpoint Cats

Quelques mois plus tôt, OMG était enfermé derrière une porte verrouillée, seul et oublié de tous. Désormais, il s’épanouit aux côtés d’humains dévoués, qui veillent constamment à sa santé et son bien-être.

A lire aussi : Une ville entière rend hommage à Felix, le chat emblématique du coin, parti brusquement dans un accident

© Greenpoint Cats