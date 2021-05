Percuté par une voiture et retrouvé grièvement blessé dans un cimetière, un chat récupéré par une association en attente d’adoption (vidéo)

Plus d’un an après avoir été sauvé par une association vosgienne, Jupiter attend toujours d’être adopté et de commencer sa nouvelle vie. Ce chat avait été découvert blessé dans un cimetière et avait dû batailler dur pour guérir.

En mars 2020, l’équipe de Chat’bandon portait secours à un chat grièvement blessé, très probablement à la suite d’un accident de la route, et qui avait trouvé refuge dans un cimetière.

Pris en charge par l’association dont le refuge est à Rambervillers (88), le félin a été emmené chez le vétérinaire, qui a constaté qu’il souffrait d’une fracture du bassin, d’après Lorraine Actu.

D’animal très mal en point, Jupiter – c’est le nom que lui ont donné les bénévoles – est peu à peu devenu un chat en pleine forme et a révélé son attachante personnalité. Il a poursuivi sa convalescence au sein d’une famille d’accueil et a même pu se remettre de l’incontinence provoquée par la lésion du pelvis, après l’amputation réussie de sa queue.

Que de chemin parcouru pour le quadrupède qui, « durant les 10 premiers jours, n’évacuait pratiquement que du sang », détaillait Victoria Moeckes, présidente de Chat’bandon.

Il avait déjà eu une famille

En enquêtant sur le passé du chat, l’association a appris qu’il avait eu une famille. Toutefois, lorsqu’elle a contacté ses maîtres, ceux-ci ont répondu qu’ils n’acceptaient de le reprendre que si Chat’bandon payait les frais vétérinaires. Sans quoi, ils le feraient euthanasier. L’organisation a donc décidé de le garder.

Victoria Moeckes indique que Jupiter possède une personnalité se rapprochant de celle du chien, notamment dans sa manière de rapporter des objets et de réclamer des caresses. Il ne s’entend toutefois pas avec les canidés, ni ses congénères.

L’idéal pour cet adorable chat serait donc qu’il trouve une famille sans animal, ni enfant en bas-âge.