Partis faire leurs courses ils trouvent et sauvent 15 chats abandonnés dans des cages de transport devant un magasin

Cet été, le personnel du refuge américain de la Safe Haven Humane Society a eu la visite de personnes portant une énorme cage de transport et une seconde plus petite. 15 chats se tenaient à l’intérieur, dont des femelles gestantes. Les petits félins, découverts par les bons samaritains devant un magasin, ont désormais une chance de s’épanouir dans des foyers aimants pour toujours.

« […] Ces gens sont arrivés avec un nombre inconnu de chats dans leur voiture, dans des cages », déclare Katie Storm, membre de la Safe Haven Humane Society. Comme le rapporte The Dodo, des visiteurs ont déclaré avoir trouvé 2 cages de transport scotchées devant un magasin et ne savaient pas combien d’animaux se tenaient à l’intérieur. Alors qu’ils avaient prévu de faire leurs courses, les bons samaritains les ont immédiatement conduits au refuge pour qu’ils soient pris en charge dignement.

« Personne alentour ne pouvait leur dire d’où venaient les chats et ils ne savaient pas quoi faire à ce moment-là, poursuit Katie, alors ils les ont pris et sont venus nous voir en voiture. » En règle générale, le refuge de l’association fonctionne sur rendez-vous. Mais le personnel a bien sûr fait une exception pour ces malheureuses boules de poils, qui avaient désespérément besoin d’aide.

© Safe Haven Humane Society

15 chats abandonnés

Comme le précisent nos confrères d’outre-Atlantique, les bons samaritains n’avaient pas osé ouvrir les cages de peur que les animaux ne s’enfuient. Personne ne savait donc combien de petits cœurs sur patte se trouvaient à l’intérieur, jusqu’à ce que le personnel les ouvre en toute sécurité.

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« Une cage contenait 4 chats adultes, dont 2 étaient en gestation avancée, indique Safe Haven Humane Society, la seconde cage, beaucoup plus petite, contenait 2 autres adultes et 9 chatons. »

Dès leur arrivée, les félins ont reçu tous les soins vétérinaires nécessaires et de la nourriture. « Le lendemain matin, ils étaient plus détendus et plus heureux », souligne Katie.

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« Après tout ce qu’ils ont vécu, ils méritent une fin heureuse »

Le personnel a décidé de nommer ses 15 nouveaux protégés d’après des personnages de films Disney, car comme l’a estimé l’association « après tout ce qu’ils ont vécu, ils méritent une fin heureuse ».

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2 semaines après leur prise en charge, les 9 chatons et 4 adultes ont été adoptés. Les mères gestantes ont mis bas des jeunes félins en bonne santé dans des familles d’accueil. Ils seront proposés à l’adoption lorsqu’ils seront suffisamment âgés.

Les membres de la Safe Haven Humane Society sont ravis d’avoir donné un précieux coup de patte à ces chats abandonnés, et de les avoir aidés à trouver le foyer de leurs rêves.

© Safe Haven Humane Society