Affamé et apeuré, un chat abandonné dans une cage de transport ouvre son coeur à l'amour grâce à ses sauveurs

Alors qu’elle assistait à un match de hockey, une vétérinaire a trouvé un chat enfermé dans une cage de transport. Ni une ni deux, la bonne samaritaine a emmené l’animal chez elle. Il n’était pas identifié et personne n’est venu le réclamer.

Sa sauveuse lui a offert un bol de nourriture, qu’il a entièrement dévoré tant la faim le tenaillait. Au début, le félin – nommé Tyson – était pétri de peur. Il avait besoin d’un endroit calme où se détendre.

Un membre du personnel vétérinaire, bénévole au sein de l’association Community Cat Club, a contacté l’organisme pour obtenir de l’aide.

© Community Cat Club

Le chat abandonné dans une cage de transport entame une belle transformation

Sarah Sharp, fondatrice de l’organisation, a immédiatement cherché le foyer d’accueil idéal. « Il était tellement stressé qu’il s’arrachait les poils », confie Sara à la rédaction de Love Meow.

Heureusement, une personne a proposé son aide. À son arrivée, Tyson restait sur la défensive, scrutant le moindre détail. Au sein de son nouveau nid douillet, le chat a bénéficié de couchages moelleux, de repas délicieux et de témoignages d’affection.

© Community Cat Club

Au fil du temps, il a fini par baisser sa garde. « Après une semaine en famille d’accueil, sa véritable personnalité est apparue », indique Sara. Il est devenu plus confiant et une vraie source de joie pour ses bienfaiteurs !

« […] Il vous fera rire et vous montrera souvent ses pitreries amusantes quand vous vous y attendrez le moins, déclare Sara, la nature douce de Tyson fait de lui le compagnon idéal pour une soirée tranquille à la maison. »

© Community Cat Club

Tyson recherche sa famille pour la vie

Sa désinvolture et sa manière de s’asseoir font toujours sourire ses bienfaiteurs.

© Community Cat Club

De plus, Tyson apprécie désormais les caresses et aime se blottir contre ses protecteurs. Aujourd’hui, il ne veut plus se cacher et est toujours partant pour une séance de câlins !

Après avoir passé 4 mois en foyer d’accueil, Tyson est prêt à passer à l’étape suivante : l’adoption. Ses protecteurs recherchent une famille responsable, qui l’aimera et le gâtera jusqu’à la fin de sa vie.

A lire aussi : Ce garçon et son chat ont une activité préférée adorable et poétique (vidéo)

© Community Cat Club