"On ne sait jamais quand on le reverra" confie un jeune papa, après la réapparition du chat devenu le compagnon de promenade de sa fille (vidéo)

Chaque jour ou presque, une fillette et un chat du voisinage vivent un magnifique moment, fait de tendresse et de complicité. Leur histoire, partagée par un papa attendri sur TikTok, a touché le cœur de centaines de milliers d’internautes. Une amitié inattendue, mais sincère, qui prouve une fois de plus que les animaux savent reconnaître ceux qui leur veulent du bien.

Un père de famille se faisant appeler “@kiwigirldad” sur TikTok - il vit très probablement en Nouvelle-Zélande si l’on se fie à son surnom - a la chance d’être le témoin privilégié d’une merveilleuse amitié. Cette dernière a vu le jour entre sa fille, qui a à peine appris à marcher, et un chat habitant le quartier.

L’homme a récemment partagé une vidéo montrant leurs touchantes retrouvailles, le félin au pelage tuxedo s’étant inexplicablement absenté pendant plusieurs jours.

Le matou en question, qui a bien une famille, a l’habitude de se balader librement dans le voisinage. Tous les matins, lorsqu’il emmène “Baba” - c’est ainsi qu’il surnomme affectueusement sa fille - en promenade, le quadrupède vient à leur rencontre. La petite est émerveillée, et l’animal est tout autant ravi de la revoir et de l’accompagner.



@kiwigirldad / TikTok

@kiwigirldad et sa fille rentrent ensuite à la maison, tandis que le chat se remet à vaquer à ses occupations jusqu’à leur prochain rendez-vous.

L’absence récente avait préoccupé le papa, qui se demandait où il pouvait bien se trouver et s’il ne lui était pas arrivé quelque chose. Le chat manquait à sa fille, pour qui ces rencontres matinales étaient des moments de pur bonheur.

Heureusement, il a fini par réapparaître, et ils ont vite repris leurs habitudes. C’est ce que l’on peut voir dans la vidéo ci-dessous, mise en ligne le 24 août 2025, avec près de 900 000 vues générées, et relayée par Parade Pets :

“On ne sait jamais quand on le reverra”

Une semaine plus tard, @kiwigirldad a partagé une autre séquence où il revenait sur le jour où le chat les avait suivis pour la première fois. “C’était avant que Baba n’apprenne à marcher, raconte le père. Nos chemins ne se croisaient pas tous les jours, mais [ma fille] me le faisait savoir quand il était là. Elle était toujours excitée en le voyant.”

@kiwigirldad souligne que le chat est en bonne santé et qu’il est clair que ses propriétaires prennent soin de lui. “On ne sait jamais quand on le reverra”, conclut-il.