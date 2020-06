Obligé à se nourrir de terre, ce chaton d'à peine 1 mois s'est battu miraculeusement pour survivre

© Annalise Burke

Lorsque le vétérinaire avait examiné Gemma peu après son sauvetage, il estimait extrêmement faibles ses chances de survie, au point de suggérer de l’euthanasier. Mais le chaton a déjoué ce pronostic grâce à son courage et à la détermination d’une jeune femme.

Annalise Burke et sa mère vivent dans une zone rurale de l’Idaho (Nord-ouest des Etats-Unis), où les chats sont habituellement rares. Elles ont donc été très étonnées de voir une chatte enceinte devant chez elles, un jour d’été 2018.

Le lendemain, elles l’ont cherchée avec l’intention de l’emmener au refuge local, mais elles ne l’ont pas trouvée. A la place, elles ont découvert 2 chatons qui venaient à peine de naître, comme le raconte The Dodo. Les 2 femmes les ont aussitôt recueillis pour en prendre soin, mais l’un d’eux n’a, hélas, pas survécu, tandis que l’autre était très malade. Leur mère est réapparue peu après, et Annalise Burke a donc pu emmener le chaton et sa génitrice chez le vétérinaire.

De retour à la maison, elle et sa mère ont entendu des bruits provenant de sous leur cabane. A leur grande surprise, elles ont trouvé un 3e chaton. Elles dont dû creuser pour le faire sortir. Le pauvre petit félin était couvert de terre. Il en avait même avalé, poussée par la faim, si bien qu’il n’arrêtait pas de tousser. Il s’agissait, en fait, d’une femelle. Elles l’ont appelée Gemma. A cette heure-là, le cabinet vétérinaire et le refuge étaient fermés. Annalise Burke et sa mère ont donc décidé de la garder pour la nuit et de rester éveillées pour s’occuper d’elle.

Dès le lendemain matin, Gemma était chez le vétérinaire, qui a livré un pronostic alarmant. D’après ses estimations, la toute jeune chatte n’allait très probablement pas survivre. Il leur a demandé si elles souhaitaient le faire euthanasier pour abréger son calvaire, mais Annalise Burke était déterminée à tenter le tout pour le tout pour la sauver. D’autant plus qu’elle venait d’apprendre que l’autre chaton, trouvé la veille, était décédé à son tour.

A l’âge de 4 semaines, l’état de santé de Gemma s’était nettement amélioré.

A un mois et demi, elle commençait à manger seule. Elle s’est énormément attachée à sa sauveuse, qui elle-même ne pouvait plus se passer de l’animal miraculé.

La chatte a bien grandi depuis, comme on peut s’en apercevoir en visitant le compte Istagram qui lui est dédié : Princess Gemma. Ses photos et vidéos y sont suivies par près de 1700 abonnés. Même si elle souffre encore un peu aujourd’hui, à cause d’un problème nasal faisant qu’elle ne peut respirer que par la bouche, Gemma profite pleinement de la vie, alors qu’elle était promise à une mort certaine il y a 2 ans.