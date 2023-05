Nouvel espoir pour un chat malade et brûlé, secouru par une association déterminée

Après la souffrance, place à l’espoir d’un nouveau départ. Un chat découvert avec des brûlures profondes et une maladie grave reçoit les soins dont il a besoin grâce à l’association varoise l’ayant pris en charge. Cette dernière en appelle à présent à la solidarité du public, les traitements du félin étant particulièrement coûteux.

Le présent et l’avenir de Nouky sont bien plus joyeux que son passé, dont les traces sont encore vives et marquent durement le corps de ce chat.

Il avait récemment été découvert par une habitante de La Seyne-sur-Mer dans le Var. La maîtresse des lieux avait été choquée par l’état du quadrupède qui s’était invité dans son jardin. Nouky présentait, en effet, de larges blessures sur le dos, consécutives à des brûlures chimiques, selon toute vraisemblance.

On ignore encore si ces lésions sont accidentelles où si elles sont le résultat d’un acte volontaire odieux.

C’est l’association Ch'amis pour la vie, basée dans la commune voisine de Six-Fours-les-Plages, qui est intervenue pour secourir le chat et lui offrir un toit et les soins que son corps meurtri réclamait.



Association Ch'amis pour la vie / Facebook

« C’est un chat adorable, très affectueux », indique l’organisation sur sa page Facebook. Les membres de son équipe pensent que le quadrupède a déjà eu une famille. Ils ne peuvent, pour le moment, que s’appuyer sur des pistes et des suppositions, le minet n’ayant pas été identifié jusqu’à son sauvetage. Après les annonces partagées par Ch'amis pour la vie, l’animal n’a été réclamé par personne, d’après Var Matin.

Cagnotte solidaire pour les soins de Nouky

L’examen vétérinaire a également révélé que Nouky était positif au FIV (Virus de l'immunodéficience féline), ou sida du chat. Ses blessures et sa maladie ont nécessité des traitements longs et onéreux, pesant lourd sur le budget de l’association qui « n'a aucune aide publique pour les soins vétérinaires et fonctionne uniquement avec les dons de particuliers », souligne-t-elle.



Association Ch'amis pour la vie / Facebook

C’est la raison pour laquelle Ch'amis pour la vie demande le soutien du public, l’invitant à participer à sa cagnotte mise en ligne sur Facebook et sur la plateforme Helloasso.

Nouky a donc été soigné, castré et identifié, et continue de se remettre de cette terrible épreuve avec un courage admirable.