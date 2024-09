Une association recueille un chat "perdu et affamé" dont le tatouage révèle que sa famille le cherche depuis 5 ans à 400 km de là

Il ne faut jamais désespérer de retrouver son animal de compagnie perdu, encore moins lorsqu’il a été identifié. L’histoire d’Oreo, que rapporte Ouest France, en est la parfaite illustration, même s’il ne porte pas de puce électronique, mais un tatouage.

Ce chat à la robe tigrée est originaire de l’Eure, où vivent ses propriétaires. Il avait disparu en 2019 et ses humains restaient sans nouvelles de lui depuis ce triste jour.



Photo d'illustration

S’attendaient-ils à le revoir vivant et sain et sauf après toutes ces années d’absence et d’interrogations ? Pouvaient-ils s’imaginer que ses pérégrinations l’avaient amené à plus de 400 kilomètres de leur domicile ? Probablement pas.

C’est effectivement du côté de la commune de Mouilleron-Saint-Germain, en Vendée, que le matou tabby a refait surface récemment.

Une habitante locale s’était aperçue de la présence de ce chat près de chez elle et en avait informé l’association Nuage 85390, présidée par Marylène Berton.

Cette dernière n’a pas perdu de temps. Elle s’est rendue sur les lieux et a pris en charge cet animal qui « semblait perdu et affamé ». Par chance, il était identifié par tatouage. Marylène Berton a aussitôt contacté le fichier national d’identification I-CAD, ce qui lui a permis d’obtenir les coordonnées des maîtres du félin, qui répond au nom d’Oreo.

Un seul mot d’ordre : identifiez vos animaux !

La présidente de l’association Nuage 85390 les a appelés pour leur annoncer l’incroyable nouvelle. Ils ont fait le voyage depuis l’Eure pour d’émouvantes et joyeuses retrouvailles avec Oreo, qu’ils ont ainsi pu ramener à la maison après 5 ans de séparation.

A lire aussi : Une femme au grand coeur promet à une chatte de refuge et ses nouveau-nés de leur offrir une vie meilleure

Voilà le genre de dénouement heureux auquel Marylène Berton et son équipe aimeraient assister et participer plus souvent. Pour cela, il n’y a qu’une seule solution : faire identifier son animal de compagnie. La présidente de l’association vendéenne incite donc les propriétaires qui ne l’ont pas encore fait à pucer leurs amis à fourrure.