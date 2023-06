Une chatte de 25 ans est découverte mal en point par une passante ignorant qu'on la cherchait depuis 2 ans

25 ans est un cap que peu de chats peuvent atteindre. Kizzy fait partie des félins ayant cet âge. Cette chatte séniore a toutefois frôlé le pire en se retrouvant à devoir errer et survivre dehors pendant 2 longues années, alors que sa famille s’inquiétait pour elle.

Une chatte âgée a disparu pendant 2 ans avant de refaire surface au moment où personne ne s’y attendait, rapportait le Daily Mail.

L’animal en question s’appelle Kizzy et a 25 ans. Ses propriétaires, qui habitent Chatham dans le comté du Kent (Angleterre), l’avaient perdu de vue depuis 2021. Malgré leurs incessantes recherches, Alison et Dean Lyng restaient sans nouvelles de la chatte et avaient fini par se résoudre à abandonner leur quête.

A cet âge et au vu de la difficulté de la vie dans les rues, ils se disaient qu’elle était très probablement décédée. Ce n’était pourtant pas le cas.

Récemment, une passante a remarqué une chatte mal en point sur le bord de la route à Upchurch, à environ 10 kilomètres de Chatham. Elle était maigre, couverte de puces et ses griffes étaient si longues qu’elle avait toutes les peines du monde à marcher.

La bonne samaritaine l’a aussitôt emmenée en clinique vétérinaire. Lors de l’examen, le personnel a constaté qu’elle n’était pas identifiée et en avaient conclu qu’elle était errante.

Un appel a malgré tout été lancé sur le groupe Facebook local Animals Lost and Found in Kent, avec des photos de la chatte, dans l’espoir de retrouver son éventuelle famille.



Natasha McPhee / Facebook

« Elle s’est mise à pleurer »

Quand Alison Lyng a vu les clichés le 22 mai 2023, elle a tout de suite reconnu sa Kizzy. Elle et Dean sont allés la chercher sans perdre de temps.

Kizzy a réagi dès qu’elle a senti l’odeur de son maître et « s’est mise à pleurer », relate sa propriétaire. De retour à la maison, elle se remet lentement de sa mésaventure.

Natasha McPhee / Facebook

« C'est absolument génial de la revoir, dit Alison Lyng. Quelles étaient les chances [de la retrouver] ? Depuis 2 eux ans, elle vivait sans domicile ni soins. »

« C'est juste merveilleux ! C'est incroyable, estime pour sa part Natasha McPhee, fondatrice d’Animals Lost and Found in Kent. La plupart des chats n'atteignent pas cet âge à l'intérieur et encore moins à l'extérieur ».