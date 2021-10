Maman de 5 chatons, cette chatte tend la patte à un orphelin en mal d'amour

Un chaton s'est retrouvé du jour au lendemain sans famille. Jeune et frêle, il a été soigné par les bénévoles d'un refuge. Mais le minuscule animal se sentait seul : il avait besoin d'une mère, ainsi que de frères et sœurs...

Pluto est arrivé au Dorset Rescue Kittens dans un état inquiétant. Affamée et assoiffée, la petite créature chétive a reçu un bon repas, puis a été placée dans une couveuse. Au cours de la première nuit, ses bienfaiteurs sont venus la voir toutes les heures.

« Nous ne savions pas s'il allait s'en sortir et nous nous préparions au pire, étant donné qu'aucun de ses frères et sœurs n'avait survécu », a expliqué Cailey Seymour, la fondatrice du centre. « Il a fallu environ 5 jours avant que nous sentions qu'il était sur la voie de la guérison. Il a commencé à prendre du poids et à bien manger. »

© Dorset Rescue Kittens

Bébé Pluto a commencé à retrouver des forces et à se ragaillardir. Il s'est mis à explorer son nouvel environnement du haut de ses minuscules pattes, et à jouer un peu.

Malgré l'attention constante, les nombreux jouets et câlins, Pluto n'arrivait pas à se sentir pleinement heureux. La présence d'une maman et de compagnons de portée lui manquait terriblement...

© Dorset Rescue Kittens

Une nouvelle famille en vue

Le destin aurait-il entendu la prière de Pluto ? Une semaine après son arrivée, une famille de 6 félins a été confiée à Cailey : une mère et ses chatons de 3 semaines. Après un petit temps d'adaptation, Bib (la chatte) est sortie de sa coquille et a fini par apprécier la compagnie des humains. La bénévole a eu l'idée de présenter le groupe à Pluto.

© Dorset Rescue Kittens

La dame au grand cœur a déposé délicatement l'orphelin à côté de la chatte, puis a attendu avec impatience sa réponse. Sans hésitation, Bib s'est approchée du nouvel arrivant et s'est s'occupée de lui.

« Elle a commencé à le toiletter et à le serrer contre ses propres bébés, comme si elle savait qu'il avait besoin d'elle », a confié Cailey à Lovemeow. « Elle l'a accepté, cela m'a fait pleurer. »

© Dorset Rescue Kittens

Le chaton nage dans le bonheur

Pluto s'est immédiatement lové dans les pattes de sa nouvelle mère. Il aime également se blottir contre les frères et sœurs qu'il a toujours rêvé d'avoir. « Pluto joue avec eux et communique avec Bib comme s'il l'avait connue toute sa vie », a déclaré Cailey.

© Dorset Rescue Kittens

L'amour et les soins prodigués par une maman chat, ainsi que la présence de congénères pour stimuler sa socialisation sont des éléments importants dans la vie d'un chaton.

A lire aussi : Un chat salue tous les visiteurs du refuge en espérant être adopté

© Dorset Rescue Kittens

Pluto a peut-être souffert au cours des premiers jours de son existence. Mais aujourd'hui, c'est un petit bonhomme épanoui qui ne se sent jamais seul. La vie lui a offert le plus beau des cadeaux : une famille aimante.