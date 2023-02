Malgré les faibles chances de survie d'un chat découvert frigorifié dans la neige, ils décident de tout faire pour le sauver

L’espoir est de nouveau permis pour Sven, un chat roux errant trouvé dans un état critique et secouru par un groupe de bénévoles. Son sauvetage est conté par Cole & Marmalade.

Le jeudi 2 février, l’organisation Animal Services and Assistance Programs, Inc. indiquait sur sa page Facebook qu’elle venait de prendre ce félin en charge après sa découverte immobile dans la neige, gelé et en grande souffrance.

Un passant s’était aperçu de sa détresse dans l’une des rues de Marengo, dans l’Illinois (Etats-Unis). Sven était atteint de gelures sévères. La personne l’avait emmené aux urgences vétérinaires locales, mais ces dernières étaient fermées à cause de la neige.

Elle avait ensuite contacté le service de contrôle animalier de la ville, qui a finalement trouvé un vétérinaire. Le chat avait besoin de soins intensifs, mais il s’accrochait à la vie autant qu’il le pouvait et avec une grande détermination.

Sa température corporelle ne dépassait guère les 34°C, bien que maintenu au chaud par ses bienfaiteurs. Elle remontait quelquefois, mais n’était jamais stable. La vétérinaire Shalini Emmanuel et son équipe ont fait un travail remarquable pour tenter de le sauver, même si les pronostics n’étaient pas encourageants.



Une évolution rassurante

Les nouvelles données les jours suivants par Animal Services and Assistance Programs, Inc. incitaient toutefois à l’optimisme. L’organisation annonçait ainsi que le chat était à nouveau capable de tenir sur ses pattes et d’utiliser sa litière.

La vétérinaire l’a emmené chez elle pour continuer de le surveiller. L’état de santé de Sven s’améliorait graduellement et il recommençait même à ronronner.



Si sa température corporelle demeurait instable, ses valeurs rénales évoluaient positivement et l’animal retrouvait l’appétit.

Les dernières mises à jour sont encore plus réjouissantes. Sven devient de plus en plus mobile et actif, et sa température n’inspire plus de crainte. Ses sauveurs pourront bientôt le confier à une famille d’accueil au sein de laquelle il poursuivra sa convalescence.