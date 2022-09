Mahe, une chatte âgée, a rencontré l’âme charitable qui lui a offert une seconde chance dans la vie

Les chats séniors peinent à trouver des adoptants au refuge. Passé l’âge de 7 ans, les matous sont délaissés au profit de spécimens plus jeunes. Pourtant, ils ont de l’amour à revendre ! Sam, un homme qui souhaite recueillir uniquement ceux qui en ont le plus besoin, a proposé pour la 2e fois d’adopter un félin qui risquait de finir ses jours dans un box.

Mahe est une chatte de gouttière de 16 ans. Elle a vécu durant toute sa vie avec une maîtresse attentionnée. Malheureusement, cette dernière a récemment été placée en EHPAD, laissant Mahe sans domicile et sans propriétaire.

Elle a donc été confiée au refuge de la Tuilerie situé à Saint-Hilliers en Seine-et-Marne.

Les bénévoles craignaient qu’elle ne finisse ses jours en box, mais c’était sans compter sur une âme charitable nommée Sam.

« J’ai toujours été sensible à la cause animale, particulièrement à celles et ceux dont personne ne veut et qui ne partent pas. Je souhaitais absolument adopter celui ou celle qui en avait le plus besoin », a expliqué le jeune homme à la Fondation 30 Millions d’Amis.



Fondation 30 Millions d’Amis

Une adoption sous les meilleurs auspices

Après seulement 3 semaines, la doyenne du refuge a rencontré son bienfaiteur qui lui a offert un foyer chaleureux pour ses vieux jours. Les membres de l’association étaient soulagés de la voir partir pour de nouvelles aventures aussi rapidement.

Son adaptation s’est très bien déroulée. Elle a fait la connaissance de son congénère Gepetto, un matou au lourd passé.

Ce chat à 3 pattes a en effet été secouru en mai 2021 lors d’une opération de sauvetage de grande ampleur durant laquelle 110 félins avaient été sauvés d’une maison insalubre en Savoie. Les pauvres bêtes vivaient au milieu des excréments et des cadavres de leurs semblables. Sam l’avait alors recueilli malgré son handicap.



Fondation 30 Millions d’Amis

« Leur première rencontre s’est bien déroulée : ils s’observaient tranquillement, à la fois curieux et distants. Ils sont tous les 2 très affectueux et me demandent sans cesse des câlins », a confié Sam aux anges.

A lire aussi : Elle découvre avec stupéfaction un chiot dans la bouche de son chat. Résultat : la famille s'agrandit ! (Vidéo)

Mahe profite donc aujourd’hui pleinement de sa 2e vie. Les 2 acolytes passent leur temps à dormir de longues heures et à regarder les riverains depuis le balcon sécurisé de leur appartement. « De vraies petites commères », a ajouté Sam hilare.

D’après Sam, Mahe ne fait que la moitié de son âge. Elle est très active et joyeuse. « Je lui ai simplement prodigué une cure de soins dentaires pour la soulager. À présent, cette doyenne peut croquer sa vie à pleines dents », a-t-il conclu.