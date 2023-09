Lors de son séjour un foyer d'accueil, un chaton conquiert les cœurs et se lie d'amitié avec tous ceux qu'il croise (vidéo)

Il y a quelques semaines, un chaton solitaire se présentait sur un chantier de construction, à la recherche d’un abri. Il était amical, avide d’attention, et avait désespérément besoin de nourriture pour assouvir sa faim.

Les personnes qui l’ont trouvé l’ont recueilli et se sont empressées de lui apporter de l’aide. Allison Ilcken, membre d’AnimalLuvr’s Dream Rescue, a été informée de l’existence de ce jeune matou, et a ouvert les portes de sa maison pour l’accueillir.

Un chat qui aime la vie

Baptisé Noah, le chaton pesait moins d’un kilo, mais il était plein de personnalité. « Il n’était absolument pas timide, a déclaré Allison à Love Meow. Il adore la vie, et il n’a pas peur de le dire à tout le monde ! Je n’ose imaginer à quel point il a dû se sentir seul avant d’être secouru… »

Dès le départ, il était clair que Noah savait se montrer reconnaissant. « Il a passé chaque instant à nous remercier de l'avoir recueilli et de lui avoir donné de la nourriture, de l'amour et un abri », poursuit Allison.

Le coup de foudre avec Olive…

Rapidement, Noah a fait la rencontre d’Olive, la chienne d’Allison. Les yeux du félin se sont immédiatement illuminés ! Il a couru vers elle, l’a reniflée, puis s’est blotti contre son ventre. Olive l’a laissé faire, comme si elle savait exactement ce dont il avait besoin.

En un rien de temps, Noah suivait Olive comme son ombre. Il a également été présenté à d’autres chats du foyer d’Allison, avec lesquels il s’est entendu à merveille. Il passait du temps avec chacun d’entre eux, et veillait à ce que personne ne se sente exclu.

« Il est heureux de se faire de nouveaux amis et semble aimer tous ceux qu'il rencontre. Même lorsque nous avons ajouté de nouveaux chats d'accueil, il les a accueillis à bras ouverts », a confié sa mère d’accueil.

… puis avec Oliver

Noah a été le premier à se lier d'amitié avec un chaton d'accueil nommé Oliver Kenny Cotton, qui vivait sous un camion depuis des semaines. Oliver était très timide à son arrivée jusqu'à ce que Noah le prenne sous son aile.

Oliver est sorti de sa coquille en regardant Noah jouer et interagir avec les gens avec facilité. Il a pris son courage à 2 mains et s'est rapidement transformé en un petit chat affectueux. « Tous 2 sont devenus de très bons amis au cours du dernier mois. Noah est placé en famille d'accueil depuis plus de 2 mois et il est plus que prêt à trouver sa propre place », a déclaré Allison.

En quête d’une famille éternelle

« C'est le chaton le plus doux qui soit, avec l'une des personnalités les plus charismatiques. C'est un chaton un peu pot de colle, qui aime être près de ses amis humains chaque fois que c'est possible, ajoute Allison. Il est joueur et très extraverti, il a une fabuleuse boîte à ronrons et il est toujours à la recherche d'un endroit douillet sur lequel se blottir. »

Après avoir erré dans les rues pendant les premières semaines de sa vie, Noah s'épanouit en tant que chat d'intérieur, et se délecte de la compagnie de tous ceux qui l’entourent. Il n’y a aucun doute : celui ou celle qui l’adoptera définitivement aura beaucoup de chance…