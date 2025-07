Livrés à eux-mêmes pendant 2 semaines, des chats et des rats secourus d’un appartement insalubre

Abandonnés sans soins ni surveillance dans un appartement en proie à l’insalubrité, 6 chats et 3 rats ont vécu l’enfer pendant 2 semaines. Enfermés, exposés à une chaleur étouffante et privés d’hygiène depuis l’hospitalisation de leur propriétaire, ces malheureux animaux n’ont dû leur salut qu’à la vigilance d’une voisine et à l’intervention rapide d’une association, qui a prévenu les autorités.

Cela faisait 2 longues semaines que 6 chats et 3 rats étaient enfermés dans un appartement insalubre et livrés à eux-mêmes. Sans la générosité d’une voisine qui parvenait tant bien que mal à leur acheminer de la nourriture, leurs chances de survie auraient été quasi nulles. Leur calvaire a pris fin avec l’intervention de la police municipale, rapportait La Provence.

Le sauvetage a eu lieu le vendredi 11 juillet 2025. L’appartement en question se trouve dans le 5e arrondissement de Marseille.



Illustration

La propriétaire de ces animaux était hospitalisée en psychiatrie. Depuis son départ, il n’y avait personne pour prendre soin d’eux. La voisine bienveillante leur faisait passer de quoi manger par la fenêtre.

L’enfermement, la chaleur, l’insalubrité et l’odeur pestilentielle faisaient de leur vie un véritable cauchemar. Fort heureusement, des témoignages adressés à l’association BPA (Brigade de Protection Animale) ont contribué à faire bouger les choses. Cette dernière en a informé les forces de l’ordre.



Illustration

A lire aussi : Cette chatte semblait farouche et distante au refuge, mais s’est métamorphosée dans les bras de ses nouveaux parents

Les 9 animaux secourus et pris en charge

Les policiers municipaux et l’équipe de la BPA ont ainsi pu se rendre sur les lieux avec le feu vert d’un officier de la police judiciaire et du parquet. Les chats et les rats ont été pris en charge, examinés et soignés, en attendant de leur trouver des familles d’accueil, puis les proposer à l’adoption.

Cette triste affaire rappelle à quel point la vigilance du voisinage et la mobilisation des associations de protection animale peuvent faire toute la différence. Grâce à cette chaîne de solidarité, ces félins et ces rongeurs ont désormais une chance de retrouver une vie digne, entourés, aimés et à l’abri du besoin.