Les vétérinaires tentent l'impossible pour sauver un chat ayant avalé une aiguille et du fil

Une chatte a échappé au pire après avoir ingurgité une aiguille et le bout de fil qui y était attaché, rapportait le Mirror.

Lulu, femelle Ragdoll, était aux côtés de sa maîtresse Jane Brigham-Curtis le jour de l’incident. La dame de 55 ans, qui habite Westoning dans le Bedfordshire (Angleterre), n’avait eu que « 20 à 30 secondes » d’inattention pour répondre au téléphone. Pendant ce court laps de temps, elle avait déposé son matériel de couture.

La chatte en avait profité pour avaler le petit objet métallique. Sa propriétaire a entendu un bruit étrange et s’est rapidement rendu compte qu’il se passait quelque chose d’anormal. En se retournant, elle a constaté que l’aiguille avait disparu.



SWNS/ Mirror

Jane Brigham-Curtis exerçant depuis longtemps le métier de réceptionniste dans un cabinet vétérinaire, elle savait que la situation était critique.

Elle a emmené la Ragdoll aux urgences vétérinaires, où la radiographie a confirmé la présence de l’aiguille dans son estomac. Il fallait agir vite car il y avait risque de perforation et de passage vers l’intestin.



SWNS/ Mirror

Dans la foulée, Jane Brigham-Curtis s’est rendue à la clinique Davies Veterinary Specialists, à Hitchin dans le Hertfordshire voisin.

Les vétérinaires Laura Saez Cutando et Anna Threlfall ont eu recours à un endoscope pour localiser l’aiguille. Le fil rouge attaché à l’aiguille a été repéré, mais l’objet s’est ensuite retrouvé caché entre les morceaux de biscuits et de friandises mangés par Lulu. Le corps étranger bougeait en permanence et rendait la mission des spécialistes encore plus délicate.

« Un grand soulagement »

Pendant qu’Anna Threlfall continuait de manipuler l’endoscope, sa collègue s’est servie d’un mini forceps pour saisir l’aiguille et la retirer précautionneusement. « Pour faire sortir l'aiguille sans endommager la paroi gastrique ou œsophagienne, nous avons placé un long tube gastrique à travers sa bouche et dans son estomac », détaillait Laura Saez Cutando.

Le duo est finalement parvenu à l’extraire en toute sécurité. L’opération a duré 40 minutes. Lulu, elle, a pu quitter la clinique vétérinaire quelques heures plus tard.

SWNS/ Mirror

« C’était un grand soulagement, confiait Jane Brigham-Curtis. Je sais qu'il y a des choses que les animaux avalent et qui peuvent traverser le système digestif en toute sécurité pour sortir par l’autre extrémité. Vous ne pouvez toutefois pas risquer cela avec une aiguille pointue, surtout avec le fil attaché, donc je suis très reconnaissante à Laura et à l'équipe ».