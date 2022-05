Les vétérinaires conseillent l'euthanasie, mais ce chat percuté et blessé par une voiture veut vivre !

Pour les premiers vétérinaires ayant ausculté Mikey, ce chat errant blessé et malade n’avait aucune chance de survivre et il valait mieux abréger son calvaire. Pour d’autres, sollicités par le couple de bénévoles l’ayant pris en charge, il fallait le sauver à tout prix.

Un chat que l’on pensait condamné a finalement été sauvé, grâce aux bénévoles l’ayant recueilli et aux bénévoles ayant cru en lui.

L’histoire se passe en Bulgarie. Un chat errant avait été percuté par une voiture. L’incident lui avait valu une grave blessure à la patte. Personne n’était venu en aide à l’animal, jusqu’à l’intervention de PawMeow.



Il s’agit d’un duo de bénévoles, partenaires dans la vie comme dans le sauvetage d’animaux en détresse. Desislava, alias Dessy, et Stoyan se sont immédiatement portés au secours du félin blessé.

Ils l’ont emmené chez un premier vétérinaire, qui a découvert que, en plus de sa blessure qui rendrait probablement nécessaire l’amputation de a patte, le chat était atteint de FIV (virus de l’immunodéficience féline) ou sida du chat. Aux yeux de ce praticien, il n’y avait plus rien à faire pour lui, et il a suggéré à Dessy et Stoyan de l’euthanasier.



C’était totalement inenvisageable pour PawMeow. Tant que ce chat, qu’ils ont appelé Mikey, était en vie et s’y accrochait comme il le faisait, il fallait lui donner une chance. Le couple s’est alors adressé à un autre vétérinaire, dont l’avis était tout autre.

La renaissance de Mikey

Hospitalisé pendant un mois, Mikey a vu son état de santé s’améliorer progressivement. Il a finalement pu sortir de la clinique vétérinaire. Il n’était plus du tout question d’amputation, ni encore moins d’euthanasie.



Le chat a surtout besoin d’être socialisé, car durant sa vie d’errance, il n’avait quasiment aucune interaction avec les humains. Mikey doit toutefois rester séparé de ses congénères, le FIV étant contagieux.

L’autre bonne nouvelle est que la mère de Dessy l’a accueilli chez elle. Mikey a désormais une famille pour commencer sa nouvelle vie.

Une première vidéo partagée sur la chaîne YouTube de PawMeow retrace son sauvetage :

Une seconde postée une semaine plus tard, montre l’évolution de Mikey :