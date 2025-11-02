Les retrouvailles de 6 nouveau-nés félins avec leur mère après un incendie dévastateur

Quand les pompiers et les bienfaiteurs d’une association sont parvenus à secourir 6 chatons victimes d’un incendie, cela relevait déjà du miracle. Ils espéraient pouvoir les réunir avec leur mère, mais ce n’était pas une mince affaire. D’autant plus que personne ne savait si elle était encore en vie. Pourtant, avec beaucoup de patience, ils ont organisé des retrouvailles que personne n’aurait pu imaginer.

À la fin du mois de septembre, un violent incendie s’est déclaré sur une propriété du Comté de Cumberland. Les dégâts ont été colossaux, mais dans ce chaos, 6 jeunes vies ont été épargnées. Ce sont celles de chatons retrouvés sur place sans leur mère. Cette dernière a d’ailleurs été recherchée quelque temps plus tard afin de reconstituer la famille.

Quand les pompiers locaux sont arrivés sur les lieux, la situation était déjà critique. Ils ont tenté de maîtriser le feu dans la maison, mais celui-ci avait déjà pris beaucoup d’ampleur. Malheureusement, ils n’ont pas pu sauver le propriétaire malgré leur réactivité. Toutefois, d’autres êtres vivants se trouvaient encore sur place, soit 6 nouveau-nés félins sans défense.

Saving Acres Farm / Facebook

Des vies épargnées

Les chatons ont été extirpés du porche sur lequel ils se trouvaient et mis en sécurité. Ils avaient le pelage et les moustaches partiellement brûlés, mais étaient tous en vie. Ils ont été pris en charge par l’association Saving Acres Farm pour recevoir des soins. Puisqu’ils étaient encore très jeunes, ils n’étaient pas sevrés et devaient être nourris au biberon. Malheureusement, l’un d’eux ne parvenait pas à téter correctement, rapportait CBS 21 .

Ses sauveteurs se sont alors mis en tête de retrouver sa mère, ce qui serait aussi bénéfique pour les autres chats de la portée. Ils sont alors retournés sur les lieux avec les petits. Ces derniers miaulaient et leurs cris ont attiré leur mère. Laquelle a été capturée et amenée au refuge.

A lire aussi : Abandonné au fond d’un refuge, ce chaton apeuré s’accroche au regard d’une bénévole venue le sauver

Il a fallu quelque temps pour qu’elle reconstruise un lien avec sa progéniture. Puis, un jour, les bienfaiteurs ont constaté qu’elle se laissait téter. Symboliquement, la chatte a été nommée Phoenix, car elle vivait a priori dans la maison incendiée. Elle se repose désormais et profite de sa maternité dans les meilleures conditions possibles. Une fois ses petits sevrés, ces derniers et elle-même pourront être placés à l’adoption pour recommencer une nouvelle vie.