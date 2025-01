Le combat inspirant d’un chat brûlé de la tête aux pattes, mais motivé par la bienveillance de ses sauveteurs

M. Cat, un adorable tabby roux, faisait peine à voir quand il est arrivé au refuge animalier Mario's Paw. Tout son corps était brûlé et ses pattes saignaient. Il avait été pris dans les flammes d’un violent incendie en Californie (États-Unis). À première vue, il était difficile d’imaginer qu’il puisse survivre avec de telles blessures. Toutefois, il a décidé de se battre pour sa vie et son avenir, encouragé par ses sauveteurs aimants.

M.Cat s'est retrouvé piégé dans l’incendie d’une maison, précisait People. Pris en charge par un refuge californien, il a rapidement été transféré dans l’Oregon pour recevoir des soins. Le personnel de l’organisme Mario's Paw l’a alors découvert dans un état catastrophique : « Il a des brûlures partout et ses pauvres pattes saignent », écrivait un porte-parole sur les réseaux sociaux.

Un patient modèle

M. Cat a reçu des antalgiques pour calmer sa douleur. Malgré sa souffrance, il n’a jamais montré une once d’agressivité et, au contraire, a toujours été très amical avec les personnes qui se sont occupées de lui. Celles-ci ont pu entendre son ronronnement bruyant à plusieurs reprises et ont compris qu’il était prêt à se battre.

Les sauveteurs ont soigné ses brûlures et lui ont mis des pansements. Ils ont pris soin de le toiletter chaque jour afin qu’il se sente mieux. Ils sont restés aux petits soins auprès de lui afin qu’il ne manque de rien : « Il reçoit toujours des liquides sous-cutanés, des antibiotiques et 2 analgésiques. Il ne marche pas, nous lui servons donc sa nourriture plusieurs fois par jour. Nous adorons gâter ce précieux garçon ».

Avec toute cette bienveillance, M. Cat a commencé à se remettre de son terrible accident. Plus encore, il s’est montré très volontaire lors des séances de balnéothérapie, qui le soulagent beaucoup. Il a encore un peu de chemin à parcourir avant de se rétablir complètement, mais nul doute que ses bienfaiteurs continueront de veiller sur lui au quotidien.

Une fois rétabli, M. Cat sera proposé à l’adoption et pourra définitivement tourner la page sur cette période difficile de sa vie.