Les propriétaires d'une chatte perdue renouent avec l'espoir grâce à une famille habitant à quelques kilomètres de là

Du mois d’août jusqu’à la mi-novembre, la famille de Reese’s n’avait absolument aucune idée de l’endroit où cette chatte pouvait se trouver, ni d’ailleurs si elle était toujours en vie. Récemment, à une poignée de kilomètres du lieu de sa disparition, une femme et ses enfants repéraient un félin qu’ils croyaient errant et en prenaient soin.

Une chatte introuvable pendant 3 mois a été recueillie par une famille bienveillante et ramenée saine et sauve à ses maîtres, rapportait Patch.

L’animal en question répond au nom de Reese’s, ne voit que d’un œil et possède une robe écaille de tortue.

En août dernier, Catherine Bosco, une amie de sa propriétaire, avait posté un avis de recherche au sujet du félin qui s’était échappé du domicile familial situé dans le comté de Suffolk, dans l’Etat de New York.

Au moment de sa disparition, Reese’s portait un collier rouge équipé d’une clochette. D’après sa maîtresse, elle s’était probablement faufilée sous sa voiture alors qu’elle effectuait un long trajet, avant d’en tomber ou d’en sauter en cours de route.

Une rencontre décisive

Elle restait sans nouvelle de la chatte jusqu’au vendredi 18 novembre. Cette après-midi-là, Cindy Sepenoski et ses enfants venaient tout juste de rentrer chez eux. Elle et son fils Mark, 11 ans, ont vu une chatte approcher. Le garçon a passé un long moment à la caresser et à jouer avec elle dans le garage.

Son tempérament amical amenait Cindy Sepenoski à penser qu’elle avait probablement une famille quelque part. Elle a donc posté des photos d’elle sur Facebook dans l’espoir que ses propriétaires la reconnaissent.



Wendy Lechner / Facebook

Une heure plus tard, Catherine Bosco l’a appelée pour lui dire que cette chatte qu’elle venait de recueillir était celle de son amie et qu’elle l’avait perdue de vue depuis l’été. Entretemps, le chien de Cindy Sepenoski, un Labrador Retriever, est sorti de la maison, ce qui a effrayé Reese’s. Cette dernière a pris la fuite et s’est enfoncée dans les bois.

Mark et sa sœur Sophie, 8 ans, l’ont rapidement retrouvée. Ils ont réussi à l’attirer hors de sa cachette grâce à de la nourriture. La chatte a ensuite été placée dans la voiture de leur mère pour l’empêcher de s’échapper à nouveau.

« Les retrouvailles étaient belles »

« Mark et Reese’s ont regardé environ une heure du film "Beethoven", enveloppés dans des couvertures dans ma voiture chauffée », raconte Cindy Sepenoski. La propriétaire de la chatte, qui l’avait contactée elle aussi, est arrivée.

« Les retrouvailles étaient belles, relate la mère de famille. La chatte était très bavarde lorsque la propriétaire a commencé à lui parler ».

Cindy Sepenoski s’est dite fière de ses enfants pour s’être montrés aussi attentionnés envers Reese’s et pour l’avoir cherchée malgré le froid et l’obscurité.