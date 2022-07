Les pompiers tentent de libérer un chaton prisonnier d'un distributeur de billets

Un chaton s’étant faufilé dans un distributeur de billets et ne pouvant plus en ressortir a déclenché l’intervention des pompiers, rapportait People.

L’après-midi du jeudi 7 juillet, les pompiers de Fort Smith, dans l’Etat de l’Arkansas, ont dû ouvrir et démonter certaines parties d’un guichet automatique bancaire, car les miaulements de détresse d’un chaton en émanaient.



Minuscule, le félin pesait moins d’un demi-kilogramme. Personne ne sait toutefois comment il avait pu s’introduire dans la machine, censée être verrouillée et inaccessible de partout.



Après son sauvetage, le chaton a été confié au refuge local, le Fort Smith Animal Haven. L’équipe de l’association n’a pas eu à réfléchir longtemps pour lui trouver un nom ; il a été appelé Cash.

D’après Alexis Bloom, employé du refuge, le jeune chat cherchait probablement de l’ombre et de la fraîcheur en entrant dans le distributeur de billets. Pour sa part, Ashley Deane, auxiliaire vétérinaire au Fort Smith Animal Haven, dit qu’elle n’aurait « jamais pensé que quelqu'un pouvait faire un retrait et sortir un chat au lieu d'un peu d'argent, alors maintenant nous avons les deux ».



Il se sent déjà comme chez lui au refuge

Terrifié à son arrivée au refuge, Cash a fini par s’adapter à son nouvel environnement. « Généralement, après quelques jours avec notre personnel qui s'en occupe, ils se détendent suffisamment pour faciliter le travail avec eux », explique Ashley Deane.

Cette dernière ajoute qu’il suffit de le porter dans ses bras pour que le chaton se mette à ronronner. Elle et ses collègues attendent qu’il prenne un peu de poids pour lui donner tous ses vaccins et le placer en famille d’accueil. Lorsqu’il aura suffisamment grandi et été socialisé, il pourra être proposé à l’adoption.