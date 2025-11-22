Les pleurs d'un chaton résonnant dans un tunnel interpellent un passant qui appelle les secours

Perdue, effrayée et prisonnière d’un tunnel, une petite chatte a fait preuve d’un courage et d’une détermination hors du commun pour attirer l’attention. Ses miaulements désespérés ont fini par lui sauver la vie, déclenchant une formidable chaîne de solidarité entre un passant attentif, les pompiers et les bénévoles de la RSPCA.

A Birmingham, en Angleterre, une jeune chatte s’étant retrouvée dans une situation désespérée a donné de la voix en espérant que l’on finisse enfin par l’entendre. Ses cris de détresse ont finalement été perçus par une personne qui passait près du tunnel où elle était prise au piège et qui menait à un égout.



Le passant a tout de suite appelé les secours. Ce sont d’abord les pompiers qui se sont rendus sur les lieux. Ils ont réalisé qu’il s’agissait d’un minuscule chaton terrifié qui miaulait extrêmement fort. La petite créature au pelage noir avait “dû tomber d’une certaine hauteur, car il n’y avait aucune autre façon pour elle de se retrouver là, explique Cara Gibbon, agente de sauvetage animalier à la RSPCA, à The Dod o . Elle n'aurait jamais pu s'en sortir sans aide”.



Les pompiers ont évalué la situation et conclu qu’ils n’étaient pas en mesure de la sauver. Cara Gibbon et Boris Lasserre, enquêteur à la RSPCA, sont intervenus.

La jeune chatte avait trop peur .Elle s’éloignait chaque fois qu’ils tentaient de la secourir. Le duo a essayé pendant des heures, sans succès. La nuit tombée, Cara Gibbon et Boris Lasserre ont dû se résoudre à quitter les lieux pour revenir le lendemain matin.

A leur retour, la minette semblait se souvenir d’eux. “Elle a couru vers nous et a appelé à l'aide, mais elle était trop effrayée pour nous laisser l’attraper. Heureusement, elle est tombée dans le piège que nous avions installé, et nous avons réussi à la mettre en sécurité”, raconte Cara Gibbon.



“Elle aurait presque certainement péri si elle n'avait pas été si bruyante”

Ils l’ont emmenée dans le leurs locaux. Lorsqu’ils ont pu la prendre dans leurs bras, ils ont été surpris qu’un si petit animal ait pu crier aussi fort. C’est toutefois précisément ce qui l’a sauvée. “Elle aurait presque certainement péri si elle n'avait pas été si bruyante”, a déclaré la bénévole à ce propos.

Elle et ses collègues ont d’abord voulu l’appeler Oliver Twist, mais ont changé son nom en Olivia en se rendant compte que c’était une femelle.

Olivia est entre de bonnes mains au centre RSPCA de Worcester. Tout le monde est à ses petits soins et s’emploie à la préparer à l’adoption.