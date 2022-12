Les dons affluent pour financer les soins de Diego, chat star de sa ville blessé dans un accident

Les habitués du centre commercial Skeifan, situé dans l’Est de Reykjavik, connaissent très bien Diego. Ce chat à la robe gris et blanc passait le plus clair de ses journées à se prélasser et à observer les visiteurs dans différents magasins, en particulier une papeterie et une pizzeria.



Spottadi Diego / Facebook

Depuis quelques jours, toutefois, le félin n’est plus à son poste pour une triste raison. Il a, en effet, été percuté par une voiture le vendredi 25 novembre. L’accident a causé de graves blessures, rapportait Iceland Review.

Diego a été sévèrement atteint à la patte et souffre de déchirures musculaires et ligamentaires. Des lésions qui ont nécessité son admission aux urgences vétérinaires et une intervention chirurgicale le jour-même.

Une terrible nouvelle pour ses nombreux fans, mais aussi et surtout pour ses propriétaires. En effet, si Diego se trouvait souvent au centre commercial, il a bien une famille et une maison.

« Le chat le plus célèbre d’Islande »

Les jours du « chat le plus célèbre d’Islande », comme on l’appelle dans l’Etat insulaire scandinave, ne seraient pas en danger. Il devra vraisemblablement subir une nouvelle opération.



Spottadi Diego / Facebook

A lire aussi : Amené chez le vétérinaire, un chat errant révèle son incroyable histoire grâce à sa puce : sa famille le cherchait depuis 5 ans

Un groupe Facebook avait été créé pour lui rendre hommage et compte aujourd’hui plus de 10 000 membres. Bon nombre d’entre eux ont participé à la collecte organisée par la papeterie et ayant permis de réunir près de 3000 euros afin d’aider ses maîtres à financer ses soins. Une cagnotte à laquelle la boutique en question et la pizzeria ont contribué à hauteur de 700 euros.

Tous à présent espèrent que Diego se remettra de l’accident et des opérations, et qu’il sera de retour au centre commercial pour rencontrer ses innombrables amis.