Les chats à poil court n'ont pas besoin d'être brossés : mythe ou réalité ?

Les chats à poil court demandent généralement moins d’entretien que les races félines arborant un long manteau de fourrure, comme le Persan ou encore le Maine Coon . Même si leur pelage est plus « facile » à entretenir, les matous à poil court ont eux aussi besoin d’un brossage régulier. Ce geste simple contribue à leur bien-être, à la santé de leur peau, mais limite également certains désagréments liés à l’ingestion de poils. Découvrez tous les détails dans notre article.

Comme vous avez pu le remarquer, les chats consacrent une grande partie de leur journée à leur toilette. Leur langue rugueuse leur permet d'éliminer une partie des poils morts, mais ne fait pas tout. En effet, un brossage régulier demeure nécessaire.

Ce soin vous permet de retirer les poils morts de votre petit félin, ainsi que l'excès de sébum. Il favorise un pelage plus propre, plus brillant et mieux aéré. Le brossage stimule également la circulation sanguine. Ce « massage doux » participe au renouvellement cellulaire et contribue à maintenir une peau en bonne santé.

Autre avantage ? Le brossage réduit la quantité de poils que Minou avale en se léchant. Même les chats à poil court peuvent former des boules de poils dans leur système digestif (trichobézoards). En les éliminant avant qu'ils ne soient ingérés, le brossage peut contribuer à un meilleur confort digestif.

Enfin, ces séances permettent de repérer rapidement un problème de santé, comme une irritation cutanée, des parasites, une blessure ou l’apparition d'une masse.

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Comment brosser votre chat à poil court ?

Pour brosser efficacement votre compagnon aux pattes de velours, nous vous invitons à bien choisir vos accessoires et à adopter les bons gestes.

Les accessoires adaptés

Pour votre chat à poil court, vous n’avez pas besoin d'un équipement complexe. Une brosse douce, un gant de toilettage ou une petite étrille en caoutchouc suffisent généralement à éliminer les poils morts sans irriter sa peau.

Le choix de l'accessoire dépend surtout de la sensibilité de votre matou. Certains apprécient le contact d'un gant, alors que d'autres préfèrent une brosse souple.

Les bons gestes à adopter

Nous vous recommandons de brosser votre moustachu 1 à 2 fois par semaine. Pendant les périodes de mue, au printemps et à l'automne, vous pouvez augmenter la fréquence.

Effectuez des mouvements doux dans le sens du poil afin de ne pas tirer sur la peau. Commencez par les zones que votre chat apprécie habituellement (dos, flanc…), puis continuez de manière progressive. Si votre animal montre des signes d'agacement, nous vous conseillons d’écourter la séance et de recommencer plus tard.

Pour que le brossage soit perçu positivement, n'hésitez pas à le récompenser avec des caresses ou une friandise !

Le conseil de Woopets : pouvez-vous donner un bain à votre chat ?

Le bain n'est généralement pas nécessaire chez les chats. Ces derniers sont particulièrement propres et assurent eux-mêmes l'entretien quotidien de leur pelage grâce à une toilette minutieuse.

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Toutefois, certaines situations peuvent exiger un bain. C'est notamment le cas si votre petit félin s'est souillé avec une substance toxique ou collante qu'il risquerait d'ingérer en se léchant. Un vétérinaire peut également prescrire des bains médicamenteux lorsqu'une maladie de peau nécessite un traitement sous forme de shampoing.

Dans ces circonstances, il est important d'utiliser uniquement des produits conçus pour les chats. Les shampoings destinés aux humains ou aux chiens peuvent provoquer des irritations ou être dangereux pour leur santé.

En dehors de ces cas particuliers, un brossage régulier reste le meilleur moyen de préserver la propreté et la beauté du pelage de votre chat à poil court.