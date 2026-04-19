« Les chatons étaient donnés sur les sites d’annonces en ligne », 13 chats secourus à Angers après des reproductions incontrôlées

À Angers, l’association Action Protection Animale est intervenue dans un domicile pour sauver 13 chats. Les chatons nés des diverses reproductions étaient donnés via des sites d’annonces en ligne. À la suite de l’intervention, les petits félins ont été pris en charge par le refuge de Touques (Normandie). Soins, stérilisation et préparation à leur adoption sont prévus.

« Une nouvelle intervention de nos équipes à Angers rappelle deux réalités que nous constatons trop souvent sur le terrain : la misère animale est souvent liée à la misère humaine et la stérilisation est pilier de la protection animale », écrit l’association Action Protection Animale (APA), sur son site web.

Au domicile où s’est produite l’intervention, 13 chats ont été découverts et secourus. Aucun d’entre eux n’était stérilisé et plusieurs femelles arboraient un ventre rond, signe d’une prochaine mise-bas. « Selon les déclarations, les chatons étaient "donnés" sur les sites d’annonces en ligne », précise l’organisation.

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© Action Protection Animale

Un meilleur cadre de vie les attend

« Sans suivi ni encadrement, ces placements restent extrêmement incertains. Beaucoup de ces chats finissent par se retrouver livrés à eux-mêmes ; venant alimenter encore davantage le phénomène des chats errants, poursuit l’équipe d’APA, un problème systémique difficile à endiguer avec de tels comportements. »

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Les 13 chats pris en charge ont été conduits au refuge de Touques dans le Calvados, où de nombreux soins les attendaient. L’association indique qu’ils seront stérilisés et certains seront « préparés à une future adoption ».

Ce sera l’occasion de prendre un nouveau départ placé sous le signe de la sérénité, et de savourer pleinement la vie qu’ils ont toujours méritée.

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L’info de Woopets : pourquoi est-il recommandé de faire stériliser votre chat ?

La stérilisation présente de nombreux bénéfices à la fois pour l’animal, pour son entourage, mais aussi pour la société. C’est avant tout un acte de bienveillance envers votre chat. En effet, cette opération peut contribuer à réduire les risques de maladies graves, comme certaines infections ou certains cancers, et donc d’augmenter son espérance de vie.

Parfois, elle agit également sur son comportement en le rendant moins bagarreur ou moins enclin aux fugues. Par ailleurs, la stérilisation évite des portées non désirées. La surpopulation féline entraîne chaque année de nombreux abandons et la saturation des refuges.

En choisissant de faire stériliser votre chat, vous participez ainsi à limiter la souffrance animale tout en lui offrant une vie plus sereine. C’est un geste responsable pour son bien-être, mais aussi pour celui de ses congénères.