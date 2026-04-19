« Les chatons étaient donnés sur les sites d’annonces en ligne », 13 chats secourus à Angers après des reproductions incontrôlées
À Angers, l’association Action Protection Animale est intervenue dans un domicile pour sauver 13 chats. Les chatons nés des diverses reproductions étaient donnés via des sites d’annonces en ligne. À la suite de l’intervention, les petits félins ont été pris en charge par le refuge de Touques (Normandie). Soins, stérilisation et préparation à leur adoption sont prévus.
« Une nouvelle intervention de nos équipes à Angers rappelle deux réalités que nous constatons trop souvent sur le terrain : la misère animale est souvent liée à la misère humaine et la stérilisation est pilier de la protection animale », écrit l’association Action Protection Animale (APA), sur son site web.
Au domicile où s’est produite l’intervention, 13 chats ont été découverts et secourus. Aucun d’entre eux n’était stérilisé et plusieurs femelles arboraient un ventre rond, signe d’une prochaine mise-bas. « Selon les déclarations, les chatons étaient "donnés" sur les sites d’annonces en ligne », précise l’organisation.
Un meilleur cadre de vie les attend
« Sans suivi ni encadrement, ces placements restent extrêmement incertains. Beaucoup de ces chats finissent par se retrouver livrés à eux-mêmes ; venant alimenter encore davantage le phénomène des chats errants, poursuit l’équipe d’APA, un problème systémique difficile à endiguer avec de tels comportements. »
Les 13 chats pris en charge ont été conduits au refuge de Touques dans le Calvados, où de nombreux soins les attendaient. L’association indique qu’ils seront stérilisés et certains seront « préparés à une future adoption ».
Ce sera l’occasion de prendre un nouveau départ placé sous le signe de la sérénité, et de savourer pleinement la vie qu’ils ont toujours méritée.
A lire aussi : Trouvés errants dans une zone industrielle, ces adorables chatons découvrent enfin ce qu’est le véritable amour
L’info de Woopets : pourquoi est-il recommandé de faire stériliser votre chat ?
La stérilisation présente de nombreux bénéfices à la fois pour l’animal, pour son entourage, mais aussi pour la société. C’est avant tout un acte de bienveillance envers votre chat. En effet, cette opération peut contribuer à réduire les risques de maladies graves, comme certaines infections ou certains cancers, et donc d’augmenter son espérance de vie.
Parfois, elle agit également sur son comportement en le rendant moins bagarreur ou moins enclin aux fugues. Par ailleurs, la stérilisation évite des portées non désirées. La surpopulation féline entraîne chaque année de nombreux abandons et la saturation des refuges.
En choisissant de faire stériliser votre chat, vous participez ainsi à limiter la souffrance animale tout en lui offrant une vie plus sereine. C’est un geste responsable pour son bien-être, mais aussi pour celui de ses congénères.
Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web
Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.
2 commentaires
Fabienne M a écrit : Auj.
Je valide à 100 % le fait de procéder à la stérilisation des animaux.
Mais pour certaines famille, le coût représente un frein.
L'état récupère des sommes phénomènales avec la TVA, grâce à tout les achats liés aux animaux domestiques.
Une grande réforme qui permettrait de payer la stérilisation et l'identification sur un barème calculé selon le revenu fiscal de référence, ce serait bien, il me semble.
Il y aurait certainement des actions à mener qui pourraient aider les associations de protection des animaux, car forcément, avec le temps, il y aurait moins d'abandons.
J'aime Répondre Signaler
Invité a écrit : 2 h
Je valide le premier commentaire. Très bonne idée, mais je doute qu'elle soit appliquée. MERCI beaucoup aux sauveteurs et à toutes les associations.
J'aime Répondre Signaler