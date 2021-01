Les autorités retrouvent un chat coincé dans le plafond d'un aéroport 11 jours après sa disparition

© Taylor Le

L’appel à l’aide lancé sur les réseaux sociaux par sa maîtresse aura fait la différence. Des bénévoles qui avaient l’expérience de ce genre d’intervention ont, en effet, réussi à récupérer une chatte qui était coincée dans le plafond d’un aéroport depuis 11 jours.

La veille de Noël, la cheffe pâtissière de 43 ans Taylor Le s’apprêtait à prendre l’avion en compagnie de sa chatte Muji, âgée de 6 ans. Elles se trouvaient à l’aéroport LaGuardia de New York et devaient se rendre en Californie, où Le déménageait pour se rapprocher de sa famille.

Avant de passer par le portique de sécurité, les agents de l’aéroport lui ont demandé de faire sortir Muji de sa caisse de transport, pour ne pas exposer l’animal aux rayons X. Elle s’est exécutée, mais savait que la chatte, qu’elle avait adoptée 4 ans plus tôt, risquait de prendre la fuite. C’est effectivement ce qu’elle a fait.

Muji a échappé à sa propriétaire et a commencé à courir partout. 2 employés ont tenté de la capturer, mais cela n’a fait qu’aggraver la situation. La chatte a réussi à se faufiler dans le plafond à travers un étroit espace, pour ne plus réapparaître depuis.

Taylor Le n’a eu d’autre choix que de repousser son départ au lendemain pour essayer de retrouver son amie à 4 pattes. Le service de contrôle des animaux de LaGuardia a installé des cages-pièges avec du thon pour l’appâter, mais sans résultat.

Plusieurs jours se sont écoulés et Taylor Le n’avait toujours pas de nouvelles de Muji. Elle a alors lancé un appel à l’aide sur Facebook. L’équipe de Where Is Jack? y a rapidement répondu. Il s’agit d’une association militant pour l’amélioration des conditions de vol des animaux de compagnie.

Les bénévoles ont obtenu l’autorisation d’intervenir dans l’aéroport. Ils ont amené un précieux renfort, une chienne Golden Retriever appelée Abby en l’occurrence. Grâce à son flair ultra performant, cette dernière leur a confirmé que Muji se trouvait toujours dans le plafond.

A lire aussi : Un chat retrouve sa famille après avoir parcouru plus de 2 000 km et traversé deux pays grâce aux réseaux sociaux !

Finalement, le 4 janvier dernier, ils ont réussi à récupérer la chatte. Cela faisait 11 jours qu’elle attendait d’être libérée. « J’ai pleuré. C’était un miracle », raconte Taylor Le au New York Post. Elle l’a emmenée en clinique vétérinaire, où elle a subi un examen complet. Muji était secouée, mais en relative bonne santé.

Le 9 janvier, toutes 2 se sont envolées vers la Californie. Cette fois-ci, Muji était sécurisée par un harnais.