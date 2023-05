Le sauvetage émouvant de Kocco, chat abandonné et transformé par l'amour d'une famille

Kocco arborait un beau et généreux pelage blanc et noir, comme pour mieux cacher son mal-être. Ce chat errant avait été découvert abandonné dans une ferme où il s’était ensuite joint à une colonie de congénères. La famille faisait de son mieux pour prendre soin de ces animaux, mais leur nombre était devenu trop important.

Elle avait alors lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux. Julie, bénévole, y a répondu. Elle a pris les chats en charge et a essayé de les placer. Kocco faisait partie des derniers à avoir quitté les lieux. Il ne se laissait pas facilement approcher et préférait dormir au bord de la fenêtre.



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

Il s’est finalement laissé enfermer dans la cage-piège installée par Julie, poussé par la faim. La bénévole l’a aussitôt emmené chez le vétérinaire pour un examen complet. Kocco souffrait de problèmes dentaires qui l’empêchaient de s’alimenter correctement. Il présentait également une blessure et ne pouvait pas ouvrir complètement les yeux à cause d’une infection.



Il a reçu tous les soins dont il avait besoin, s’est fait extraire la majeure partie de ses dents et a été vacciné et castré. « A présent, il peut se nourrir plus facilement et il est très content », indiquait l’association canadienne Chatons Orphelins Montréal à Love Meow.



Les premiers jours du chat en famille d’accueil étaient quelque peu délicats. Il était encore méfiant et passait le plus clair de son temps recroquevillé dans son coin. Puis, à mesure que son état de santé s’améliorait et qu’il comprenait qu’il était en sécurité, il a commencé à se détendre et à se rapprocher des humains.

« Il a tellement changé »

« Il est si doux et a tellement changé depuis qu'il a été sauvé. Maintenant, il réclame de l'attention et aime dormir près de ses humains pour recevoir des câlins », d’après Chatons Orphelins Montréal.



Kocco a appris à apprécier la vie de chat d’intérieur, ainsi que les interactions et les jeux avec ses bienfaiteurs. Il s’entend aussi très bien avec ses congénères et les chiens. Il profite pleinement de sa nouvelle existence et est désormais prêt pour l’adoption.



L’association s’emploie à lui trouver la famille aimante et chaleureuse qu’il mérite.

